'Мы открыты': Лукашенко призвал украинцев приезжать в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова решил напомнить о "братских" чувствах к украинцам. На этот раз это произошло во время открытия моста через Припять в Мозыре.

С присущей себе искренностью он заявил, что Беларусь "открыта" для мигрантов из Украины и готова принимать их "с удовольствием". Об этом сообщает "Белта".

"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то тут нам радоваться и Президенту ехать... Ясно, что это прозвучит. Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега, в том числе и для них", - сказал он.

Лукашенко даже поделился подробностями: украинским семьям, мол, в Беларуси обеспечат такую же жизнь, как и местным – с образованием, медициной и заботой.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детям обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения", – сказал белорусский лидер, который, как известно, предоставляет территорию своей страны для атак российских войск по Украине.

По его словам, в Гомельской области уже работают переселенцы из Украины, а сами украинцы – "трудолюбивые люди, которые понимают нас и говорят с нами на одном языке". Правда, о том, кто создал для этих людей условия искать новый дом, белорусский лидер скромно умолчал.

"Мы готовы их принимать. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые понимают нас, разговаривают с нами на одном языке. Тем не менее, беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устанем мы с этой проблемой", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что еще в этом году на боевое дежурство в его стране поставят российский ракетный комплекс "Орешник", предназначенный прежде всего для нанесения ядерных ударов. Он пригрозил Европе "бахнуть" по странам ЕС, если "будет плохо".

