'Не нарывайтесь': Лукашенко цинично пригрозил 'бахнуть' по Европе 'Орешником'

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что еще в этом году на боевое дежурство в его стране поставят российский ракетный комплекс "Орешник", предназначенный прежде всего для нанесения ядерных ударов. Он пригрозил Европе "бахнуть" по странам ЕС, если "будет плохо".

С новым циничным заявлением Лукашенко выступил во время поездки в Витебскую область. Его слова приводит БелТА.

Выступая с речью перед местными жителями, белорусский диктатор назвал "Орешник" страшным оружием и заявил, что система станет на боевое дежурство в декабре, поэтому "не нарывайтесь".

"Орешник" – страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь", – заявил Лукашенко.

При этом он повторил тезисы российской пропаганды, которые Кремль использует для оправдания полномасштабного вторжения в Украину. Лукашенко заявил, что причиной войны стало якобы "притеснение" русскоязычного населения на Донбассе.

"Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе притесняли русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", – заявил Лукашенко.

Он также повторил слова Путина об обмане и якобы несоблюдении Минских соглашений со стороны Украины.

"Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и др.", – заявил Лукашенко.

Поставки "Орешника" в Беларусь

Напомним, что о планах разместить российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси стало известно еще в прошлом году.

В конце мая этого года самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что российские межконтинентальные ракеты "Орешник" будут размещены на территории республики Беларусь. По его словам, об этом он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным и места локации этого вооружения уже определены.

В сентябре этого года Лукашенко уверял, что "Орешник" уже на пути в Беларусь. Но пока что ракеты так и не доставили из РФ.

Однако, белорусский диктатор уже бряцает оружием. Недавно он похвастался "Орешником", которого еще пока нет, оригинальным способом. Во время встречи с премьер-министром Кыргызстана белорусский диктатор выставил напоказ модель пусковой установки ракеты средней дальности "Орешник" и показательно развернул ее для камер.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ совместно с ГУР уничтожили один из трех российских "Орешников" в Капустином Яру. Он отметил, что операция была секретной, о ее результатах знали только президент Зеленский и ограниченный круг европейских лидеров.

