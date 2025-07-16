'Окончательное умножение парламента на ноль': Порошенко раскритиковал изменения в госбюджет

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Раде жестко раскритиковал изменения в Государственный бюджет, которые внес Кабинет министров. По словам пятого президента, менять бюджет перед сменой правительства нелогично. Он также отметил, что из бюджета Киева в Резервный фонд забирают 8 миллиардов гривен, которые не пойдут на ВСУ, а будут потрачены на предвыборные проекты власти.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Сейчас мы с вами присутствуем на окончательном умножении парламента на ноль – полностью изъятие парламента из бюджетного процесса. Это вопреки тому, что мы слышим в этом зале. Скажите, пожалуйста, кто впереди – воз или конь? Вы предлагаете голосовать бюджет прямо перед отставкой правительства. Правительство, которое запланировало бюджет, уходит в отставку, а будет его выполнять кто-то другой, кого еще не выбрали. Потом будет предлагаться программа без бюджета. Это ложь", – считает Порошенко.

"Сейчас вы хотите увеличения Резервного фонда. Вы забираете у всех киевлян 8 миллиардов и передаете не Вооруженным Силам – передаете их в Резервный фонд. Посмотрите, как использован Резервный фонд существующего бюджета. На нужды Вооруженных Сил использовано только 4 миллиарда на фортификационные сооружения. Все остальные – на ваши предвыборные прихоти, потому что вы не занимаетесь войной – вы занимаетесь выборами. Именно с этого идет "вовина тысяча", именно с этого идет кэшбек. Именно с этого идет пропагандистский марафон, заказ продукта в "Квартала 95" – и это все сохранено. Вы повышаете прогноз поступления средств, забирая их у бизнеса, уничтожая инвестиционный климат. Это есть последствия. Снимите с рассмотрения и рассматривайте после формирования правительства", – призвал Петр Порошенко.