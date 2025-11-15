'Оформите помощь до Рождества': Зеленский – о 'зимней поддержке' и фиксированных ценах на газ. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил о старте программы зимней поддержки для украинцев, который состоялся уже сегодня, 15 ноября. Предоставленные средства от государства можно потратить на важные нужды: от оплаты коммунальных услуг до покупки лекарств. Главное, по его словам, оформить услугу до 24 декабря.

Видео дня

Об этом он сообщил во время своего традиционного видеообращения в Telegram. Также президент добавил, что цена на электроэнергию и газ для населения останется фиксированной.

"Сегодня уже стартовала наша программа зимней поддержки, и за первые 2 часа приема заявок было уже полмиллиона заявок – на 1000 гривен на каждого украинца, который нуждается в поддержке: взрослые и дети, и на семью это ощутимо", – подчеркнул глава государства.

Зимняя поддержка будет действовать до июня 2026 года

Полученные средства позволят покрывать расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, украинских продуктов и книг, а также могут быть направлены на поддержку волонтеров и фондов, которые помогают украинской армии. Использовать эти поступления можно будет не только до конца этого года, но и до июня 2026 года.

"Главное – оформить заявку через "Дію" или Укрпочту и сделать это до Рождества, до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки. Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил команду приложения "Дії", ведь несмотря на сложную ситуацию утром, когда в первый час поступили сотни тысяч заявок, система продолжает стабильно работать.

"Средства будут поступать на карту "Национального кэшбека", и это все можно оформить так, как каждому удобно. Благодарен всем украинским банкам, которые разъясняют условия и помогают", – сказал он.

Президент отдельно поручил чиновникам подробно информировать украинцев о программе и обеспечить контроль, чтобы каждый, кто подал заявку, смог получить средства как для себя, так и для ребенка.

"Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка – это дополнительная форма поддержки", – говорится в обращении.

Цены на газ и электричество не будут повышать

Зеленский также сообщил и о других элементах зимней поддержки, в частности, фиксированные цены на электричество и газ.

"Уже также зафиксированы на зиму цены на электричество и газ для людей. Финансирование на импорт газа обеспечим, резервы оборудования для ремонтов после российских ударов увеличиваем, и Кабинет Министров Украины должен все это представить обществу – все важные детали", – рассказал он.

Напоследок президент поблагодарил всех, кто работает и помогает Украине.

"Спасибо каждому, кто работает ради Украины, кто работает ради украинцев. Спасибо всем, кто помогает!".

Дополняется...