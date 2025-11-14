'Главное – защита неба': Зеленский анонсировал специальные решения для прифронтовых областей

Президент Владимир Зеленский 14 ноября провел Ставку верховного главнокомандующего, основным вопросом на которой была наша противовоздушная оборона. Готовятся специальные решения, которые могут укрепить нашу защиту в прифронтовых и приграничных областях и которые могут нанести больший урон оккупанту.

Об этом президент сообщил вечером в пятницу во время традиционного обращения к украинцам. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Что решили на Ставке

Как отметил глава государства, обсуждались "защита неба, все, что касается ПВО, нашей беспилотной составляющей".

Участниками Ставки были военные, наша разведка и руководители Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областных военных администраций.

"Мы готовим специальные решения, которые могут укрепить нашу защиту именно в этих областях и нанести большие потери оккупанту, и прежде всего тем российским подразделениям, которые издеваются над нашими городами, которые издеваются над нашими людьми в Никополе, в Херсоне, в других наших городах, до которых им легче дотянуться. Они устраивают фактически сафари на людей и обучают операторов дронов за счет убийств украинцев на улицах, на дорогах. Нужно больше защиты и больше активных наших операций", – указал президент на преступления захватнического войска.

Он анонсировал, что будет больше и защиты, и наших активных операций. Силы беспилотных систем и другие соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса.

"Уже есть расширенный функционал для военных – в разных бригадах об этом мы говорили, – и уже с 1 декабря должна заработать система электронных баллов, е-баллов, за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами, а также за другие использования НРК боевыми подразделениями. Решение подготовлено. Полностью обеспечиваем и прямое финансирование бригадам на их потребности – на дроны, на закупку комплектующих", – заявил Зеленский.

Помощь от партнеров

Киев продолжает переговоры, чтобы наполнить программу PURL – закупку американского оружия странами НАТО с целью усиления украинской армии.

Особое значение в этой программе имеют ракеты для комплексов ПВО и ПРО Patriot. В ночь на 14 ноября Patriot показали себя очень хорошо, было сбитие российской баллистики. "Но надо еще значительно больше сил, систем, ракет к ним, чтобы защищать жизнь", – отметил глава государства.

На этой неделе есть решение государств Северной Европы – Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии – и наших балтийских друзей: еще 500 миллионов долларов в программу PURL, что существенно нам поможет.

"Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его – уверен, наше историческое соглашение. Мы готовим соглашение и с Грецией по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе. Договоренности с разными странами Европы – от Норвегии до Греции, чтобы у нашего государства были гарантии обеспечения газом", – рассказал президент.

Отечественная ракетная программа

В пятницу также состоялись очень важные обсуждения с военными нашей ракетной программы и ее уровня.

Как отметил Зеленский, "Длинные Нептуны" показали себя в "дальнобойных санкциях" против России. Результаты применения наших ракет ежемесячно все лучше.

Президент поблагодарил производителей, а также воинов. "Россия все чаще не сможет закрывать глаза на войну – теперь бывает достаточно громко, и видно, что на самом деле происходит, потому что есть наши украинские вполне справедливые ответы на все, что Россия делает против нас, наших людей. Только сегодня и только в одном Киеве шесть человек были убиты из-за российской атаки. Мои соболезнования родным, близким. Более 30 человек были ранены, и среди них дети. Были также удары по нашим другим городам, нашим селам. Украина должна делать все, чтобы ни один российский удар не оставался безнаказанным", – подчеркнул он.

"Наше оружие, и санкции мира, и политическое давление на Россию – все это работает. И будет работать больше. Спасибо каждому, кто с Украиной! Спасибо всем, кто защищает наше государство и украинские интересы", – добавил Зеленский.

Аудит всех госкомпаний

В конце обращения президент сообщил, что доклад ему представила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", – заявил он.

– В ночь на пятницу, 14 ноября, Украина атаковала военные объекты на территории РФ беспилотниками, а также ракетами "Нептун-Д", неофициально известными как "Длинный Нептун".

– Генштаб подтвердил, что Силы обороны осуществили успешные дальнобойные удары по Саратовской области и Краснодарскому краю РФ. Атакованы важные цели российской оккупационной армии: пункт базирования кораблей, НПЗ, места хранения ГСМ.

– В результате обстрела также остановила работу вражеская "Радиостанция Судного дня". Она транслировала монотонное жужжание, которое иногда перебивалось странными голосовыми сообщениями и позывными.

