'Официально уже все уточнено': у Зеленского сказали, когда Залужный приступит к работе послом в Великобритании. Видео

Лондон уже согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на посту посла Украины в Великобритании. К своим новым обязанностям Залужный может приступить уже через несколько недель.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Киев 24". По его словам, вопросы агремана и протокольных процедур уже согласованы.

"Официально уже все уточнено, то есть он будет официально послом. Имею в виду относительно агремана и протокольных процедур", – сказал Подоляк.

По словам Подоляка, в данное время должны решиться только некоторые логистические составляющие, в частности через Министерство иностранных дел.

"Я думаю, что этот вопрос уже нескольких недель. Некоторые логистические составляющие еще предстоит решить. Я здесь не вижу вообще уже "политизации" вокруг фамилии господина Залужного", – сказал советник главы ОП.

Подоляк также добавил, что обществу следует "спокойнее" относиться к вопросам отставок во время войны.

"Мне кажется, что надо спокойнее относиться к любым ротациям управленческих кадров. Потому что война – это существенное кризисное явление, мягко говоря, и не все выдерживают нагрузку. Или наоборот – где-то нужно усиливать управленческие составляющие", – отметил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 марта президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. МИД направил британской стороне запрос на согласование. Ранее глава государства подчеркнул, что Залужный получил именно ту должность, которую хотел – в дипломатической сфере.

В феврале после освобождения от должности бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным для службы в армии. Также генерал написал рапорт об увольнении с военной службы.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место глава государства назначил Сырского.

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