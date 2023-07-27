Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам после ряда скандалов – СМИ

Офис президента Украины после ряда скандалов заблокировал выезд за границу народным депутатам и чиновникам. Тех, кто уже покидал пределы государства, проверяют.

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Об этом сообщило издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что законодательство, регулирующее командировки, планируется доработать, однако какие именно изменения планируются – пока неизвестно.

Вероятно, народным избранникам запретят выезд в отпуска, то есть будут разрешать покидать пределы государства в случае командировки или волонтерской деятельности. Как уточнил источник, ограничения в основном касаются нардепов "Слуги народа".

В то же время наличие прямого запрета на выезд и поименных списков на пунктах пропуска, о чем ранее сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, собеседник журналистов никак не прокомментировал, не подтвердив и не опровергнув.

Напомним: ранее в Офисе генпрокурора сообщили об открытии уголовного производства против парламентария от "Слуги народа" Юрия Аристова, который был замечен на отдыхе на Мальдивах во время военного положения в Украине. Правоохранительные органы выяснили, что нардеп уехал за границу под предлогом служебной командировки, после чего дистанционно открыл больничный.

Ну а дальше "больной" Аристов во время больничного решил "поправить здоровье" вместе со своей семьей на курорте Мальдивской Республики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 июля спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата. Его депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании;

– 27 июля Верховная Рада Украины прекратила депутатские полномочия нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова, которого ранее заметили на отдыхе в элитном отеле на Мальдивах. Решение о лишении мандата Аристова поддержали 320 народных избранников.