Сначала собирался в Польшу: начато расследование законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны

В отношении парламентария от "Слуги народа" Юрия Аристова, замеченного на отдыхе на Мальдивах во время военного положения в Украине, возбуждено уголовное производство. Правоохранительные органы выяснили, что нардеп выехал за границу под предлогом служебной командировки, после чего дистанционно открыл больничный.

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Об этом утром 26 июля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Следствие собрало доказательства, что Аристов уехал в Польшу (планировалось, что всего на три дня) в июле 2023 года. Поездка должна была быть рабочей, ее цель – "углубление двустороннего сотрудничества с правительством Литовской Республики".

После этого народный депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева без проведения медосмотра.

"Больной" Аристов во время больничного решил "поправить здоровье" вместе со своей семьей на курорте Мальдивской Республики.

Правоохранители провели обыски транспортных средств политика и его дома. "Выявлены и изъяты паспорта для выезда за границу с отметками о пересечении границы с Мальдивской Республикой и другие документы", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование начато по факту внесения ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Согласно Уголовному кодексу, по этой квалификации предусмотрено наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним: Аристова, который является народным депутатом и заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заметили в 5-звездочной гостинице на Мальдивах в середине этого месяца. Статья об этом журналистов-расследователей вышла вечером 24 июля.

После публикации этой информации утром 25 июля руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова. Он также затребовал все командировочные документы, чтобы проверить поездку нардепа.

Несколько часов спустя спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Оно будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 июля стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Евгению Мураеву. Он причастен к подрывной деятельности против украинского государства.

– Подозрение в госизмене получил также нардеп Александр Пономарев, у которого ранее нашли паспорт России. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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