Никаких договоренностей до прекращения войны против Украины: СМИ узнали содержание разговора Бессента с россиянами

В рамках двухдневной встречи стран G20, которая состоялась в Эшвилле, штат Северная Каролина (США), министр финансов США Скотт Бессент провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Антоном Силуановым. Беседа касалась финансового сотрудничества в рамках G20.

Видео дня

На встрече Бессент заявил Силуанову, что до прекращения войны против Украины экономическое давление на Россию не ослабнет. Об этом сообщило издание Reuters.

Что известно

Отмечается, что основное внимание на этой встрече было уделено мирному плану президента Дональда Трампа в отношении Украины.

Также источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что Бессент сказал Силуанову, что никакое ослабление экономического давления на Россию или соглашения по другим вопросам невозможны, пока не закончится война.

Впервые с начала полномасштабного вторжения на встрече стран G20 присутствовал министр финансов России Антон Силуанов. Его появление вызвало недовольство у других участников встречи.

"Когда министр финансов США Скотт Бессент открыл встречу, некоторые министры были удивлены и разочарованы, увидев министра финансов России Антона Силуанова за столом G20 – это стал их первый личный визит на форум со времени вторжения России в Украину в 2022 году", – говорится в материале.

Что касается присутствия российских представителей, министр финансов Польши Анджей Доманский заявил СМИ, что он недоволен участием России, хотя и признал право хозяев "Группы двадцати" приглашать гостей. Он подчеркнул, что Россия была агрессором в конфликте с Украиной.

"Мы не доверяем России. Они постоянно лгут, и во время разговоров с ними нужно быть очень, очень осторожными", – сказал он в интервью СМИ.

Европейские чиновники также заявили, что они против появления на фото министров финансов и руководителей центральных банков "Группы двадцати", добавив, что в итоге фото было сделано без Силуанова.

В апреле 2022 года даже его виртуальное участие во встрече G20 в Вашингтоне вызвало широкое осуждение вторжения России в Украину.

Что предшествовало

31 августа министр финансов США Скотт Бессент встретился с министром финансов России Антоном Силуановым в кулуарах встречи финансовой "Группы двадцати" (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина. Их встреча не была заранее анонсирована, повестка дня встречи также не разглашалась.

Стороны обсудили возможное урегулирование войны России против Украины, а Бессент продвигал 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа. Однако остается неясным, речь идет именно о той версии мирного плана, о которой ранее говорили в контексте переговоров США, Украины и европейских партнеров.

Ранее OBOZ.UA писал о том, возможны ли реальные переговоры о завершении войны: интервью с Огрызко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!