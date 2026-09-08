В стране ЕС хотят отменить выплаты украинцам: спикер парламента назвал сумму и пригрозил депортациями

В Чехии предложили полностью прекратить государственные выплаты украинским беженцам, а также отменить временную защиту для украинцев. Инициатором выступил спикер нижней палаты парламента и глава партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура. Он утверждает, что благодаря такому решению государство могло бы сэкономить около 12 млрд чешских крон. При этом пока это лишь его политическое предложение – решение об отмене помощи не принималось.

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Окамура озвучил свою идею во время встречи представителей правящей коалиции, посвященной проекту государственного бюджета, передает "Укринформ". Спикер предложил сократить дефицит бюджета Чехии, в частности за счет прекращения всех выплат украинцам.

"Я предлагаю немедленно отменить, прекратить все выплаты помощи украинцам в Чешской Республике… Выгоды для украинцев действительно огромны: примерно 8 миллиардов – это гуманитарная помощь украинцам, плюс еще 4 миллиарда, которые государство по-прежнему платит за медицинское страхование безработных украинцев, всего 12 миллиардов", – подсчитал Окамура.

При этом Окамура выступает не только за сокращение выплат. В своих публичных заявлениях он также отмечал, что его партия настаивает на прекращении временной защиты для украинцев, отмене льгот и депортации людей, которые "нарушают чешские законы".

Сколько украинцев в Чехии

Окамура также обратил внимание на масштаб украинского присутствия в стране. По его словам, в Чехии находится более 398 тыс. украинских беженцев, или около 36 человек из Украины на каждую тысячу жителей. По этому показателю Чехия имеет один из самых высоких показателей среди стран ЕС.

При этом чешские власти уже ужесточают отдельные правила для украинцев с временной защитой. Правительство одобрило комплексные изменения в пакет Lex Ukraine, которые касаются, в частности, проживания, социальных выплат и использования автомобилей.

Отдельно меняются правила для вновь прибывших мужчин призывного возраста. С 5 августа 2026 года для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет действуют новые требования по подтверждению выполнения воинских обязанностей перед Украиной. Отсутствие необходимого подтверждения может стать основанием для непредоставления временной защиты.

Украинцы принесли бюджету больше, чем получили помощи

Официальные расчеты свидетельствуют, что украинцы уже приносили чешскому бюджету больше, чем государство тратило на их поддержку. По итогам всего 2025 года украинцы с временной защитой уплатили в бюджет Чехии около 28,5 млрд чешских крон, тогда как расходы государства на помощь им составили около 15,5 млрд крон. Таким образом, положительный баланс для бюджета составил примерно 13 млрд крон.

При этом это последние доступные полные официальные данные. Актуальных подсчетов ни за один период 2026 года нет, поскольку сама чешская сторона перестала публиковать эту информацию.

В то же время в проекте бюджета Чехии на следующий год уже заложен дефицит в размере 389 млрд крон. Именно необходимостью сокращения этой суммы Окамура объясняет предложение пересмотреть расходы на украинцев. Пока неизвестно, получит ли его предложение поддержку партнеров по коалиции.

Как сообщал OBOZ.UA, части украинских беженцев в Чехии до 30 сентября 2026 года необходимо лично посетить отделение Министерства внутренних дел (МВД) и получить новую визовую наклейку. Речь идет о тех, кто весной прошел онлайн-регистрацию для продления временной защиты, но еще не завершил процедуру личным визитом.

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