«Очевидная перспектива»: Мельник объяснил, почему активизировался переговорный трек по войне в Украине

Активизация переговорного процесса по урегулированию российско-украинской войны может быть связана с приближением выборов в Соединённых Штатах Америки и попытками президента США Дональда Трампа продемонстрировать избирателям успех во внешней политике. В то же время Кремль пока не демонстрирует готовности идти на уступки, а после российских псевдовыборов нельзя исключать новой волны эскалации боевых действий.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал содиректор программ внешней политики и координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Он обратил внимание на падение поддержки президента США Дональда Трампа и слабые позиции Республиканской партии накануне выборов.

Почему Трамп активизировал переговоры

Мельник отметил, что уровень поддержки Трампа среди американцев упал до исторического минимума за время его пребывания в должности. Позиции республиканцев также ослабевают, поэтому существует "совершенно очевидная перспектива", что партия может потерять большинство в представительных органах власти.

"Большинство обозревателей сходятся во мнении, что сегодняшняя активизация этого переговорного трека по инициативе администрации Трампа напрямую связана с выборами", — пояснил эксперт.

По его словам, на фоне проблем американской администрации одним из вариантов для Трампа может стать попытка продемонстрировать избирателям успех во внешней политике. В частности, президент США может использовать завершение одной из войн в качестве аргумента в свою пользу во время предвыборной кампании.

"То есть это вполне обоснованная гипотеза, что американские выборы являются фактором, способствующим активизации переговоров по поводу российско-украинской войны", – отметил Мельник.

Изменит ли Кремль свою позицию после выборов

Что касается российских выборов, то эксперт считает, что Кремль пока не видит в них серьезной угрозы для режима. По его словам, в течение последних лет российские власти подавляли внесистемную оппозицию и нейтрализовали системные политические силы.

В то же время Мельник не исключает, что ситуация в России может внезапно измениться, поскольку режимы часто рушатся неожиданно.

"Нельзя исключать, что могут произойти определенные события, благоприятные для Украины и неблагоприятные для путинского режима", — сказал военный эксперт.

Однако, по его мнению, Украине опасно строить стратегию на ожидании внутренней дестабилизации в России. Такие надежды могут оказаться лишь попыткой выдать желаемое за действительное.

Россия может усилить эскалацию

Если российские псевдовыборы пройдут по сценарию Кремля, вполне возможна новая волна эскалации боевых действий. Мельник подчеркнул, что у РФ достаточно ресурсов для создания серьезных проблем Украине, хотя их недостаточно для масштабного прорыва фронта или быстрого захвата Донбасса или Киева.

"Это то, что может создать огромные проблемы для Сил обороны Украины, для украинской экономики и для украинского общества", — отметил он.

Отдельной угрозой эксперт назвал новые российские средства воздушного поражения и тактику их применения. По его оценке, ближайшие перспективы в боевых действиях для Украины "мягко говоря, действительно не слишком благоприятны".

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) не усмотрели признаков готовности Кремля идти на компромиссы в отношении Украины. Аналитики отметили, что Владимир Путин продолжает демонстрировать стремление добиться своих максималистских целей в войне.

Как писал OBOZ.UA, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф анонсировал возможность скорого объявления трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России. По его словам, поиск дипломатического решения является сложной задачей и предполагает готовность сторон к уступкам.

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