Боррель об ордере на арест Путина: это только начало процесса

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что это только первый шаг к привлечению президента РФ к настоящей ответственности.

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Об этом глава дипломатии ЕС написал на своем аккаунте в Twitter в пятницу, 17 марта. Боррель подчеркнул, что Путин не избежит наказания.

"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление по поводу незаконной депортации и передачи детей из Украины в Россию является началом процесса привлечения к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Не может быть никакой безнаказанности", – говорится в сообщении.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МКС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Как известно, 17 марта 2023 года стало известно, что Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В МИДе государства-агрессора утверждают, что Москву не волнует решение Международного уголовного суда в Гааге. Мол, это "не имеет никакого значения, в частности с правовой точки зрения", заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин должен быть арестован в любой стране, которая признает юрисдикцию этого суда, в частности, в любой стране Европы. Это политическое решение имеет два серьезных последствия.

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