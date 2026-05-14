'Очень дельный вопрос': Рубио выразил сомнение в смысле членства США в НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в целесообразности существования НАТО из-за поведения определенных европейских стран-союзниц Вашингтона. По его словам, некоторые страны отказались предоставлять свои авиабазы для атак США по Ирану.

Об этом он заявил во время своего интервью американскому телеканалу Fox News. По его словам, его поддержка НАТО заключалась в том, что это давало США возможность размещать там свои авиабазы.

"Когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз – почему НАТО является полезным для Америки? Нам сейчас отказывает, например, Испания – то какой тогда смысл в Альянсе? Это начинает превращаться в нечто вроде: "Они наши союзники, когда им это выгодно", – отметил Рубио.

Однако, как признал глава Госдепа, есть страны НАТО, которые очень помогли американской армии, в частности Португалия, а также он одобрительно отозвался о Польше, Румынии и Болгарии.

"Выделю только одну – Португалию. Они сказали "да" еще до того, как мы даже спросили, а мы рассказали им, в чем заключается вопрос. А другие, например Испания, вели себя ужасно, просто ужасно. Поэтому я действительно считаю, что есть несколько очень дельных вопросов по НАТО, а именно: какая цель пребывания в Альянсе, польза от которого для нас заключается в этих правах на размещение военных баз, если во время конфликта, такого как тот, что мы имели с Ираном, они могут отказать нам в использовании этих баз? Поэтому зачем мы там? Для того, чтобы защищать их, а не для продвижения наших национальных интересов? Это очень дельный вопрос, на который мы должны ответить", – заявил Рубио.

Почему США ссорятся с Испанией

Испания оказалась в центре внимания из-за отказа разрешить использование своих военных баз для операций против Ирана. Речь идет, в частности, о авиабазах Рота и Морон, которые имеют стратегическое значение для США. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что страна действует исключительно на основе официальных решений и в рамках международного права.

На фоне этого президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, обвиняя их в недостаточном участии в совместных действиях. Ведь доступ к базам и воздушному пространству является "минимальным стандартом" сотрудничества в Альянсе.

Однако Европа призывает сохранять единство. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркивала, что Альянс остается ключевым элементом безопасности, а его европейский компонент должен дополнять американский. В Германии также заявили, что не видят никаких оснований для пересмотра членства Испании в Альянсе.

Выход США из НАТО

Перед этим глава Белого дома пообещал пересмотреть членство США в Альянсе. Причиной такого шага он назвал нежелание европейских государств присоединиться к операции по разблокированию Ормузского пролива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Также он заявлял, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и Альянсом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Белый дом создал перечни "хороших" и "плохих" стран НАТО. Критерием такого распределения стали позиции государств по отношению к просьбе американского президента поддержать войну с Ираном, и теперь правительство главы Белого дома прорабатывает указанные списки в попытке найти способы наказать отказавшихся союзников.

