Обучение украинских пилотов и технического персонала на истребителях Gripen уже продолжается: министр обороны Швеции рассказал подробности

Из общего количества в 150 единиц истребителей Gripen уже в начале следующего года Украина получит не менее 36 таких самолетов. 20 единиц Gripen E/F украинцы приобретут за деньги, и еще 16 единиц Gripen C/D Швеция подарит украинским защитникам. Обучение украинских пилотов и технического персонала для обслуживания этих истребителей уже продолжается.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он отметил, что это часть 22-го пакета военной поддержки Украины от Швеции стоимостью в 2,3 миллиарда евро.

Воздушная мощь

"Россия пыталась сломать Украину ударами с неба. Но Украина теперь строит собственную воздушную мощь со шведскими истребителями. Это новый раздел для противовоздушной обороны Украины", – сказал шведский чиновник.

По его словам, обучение украинских пилотов и техников "уже началось и расширится этой осенью". Причем речь идет обо всем спектре обучения – и что касается самолетов, и навыков в управлении, и что касается вооружения истребителей и их обеспечения.

"Gripen C/D может поставляться с таким ракетным вооружением, как IRIS-T, AMRAAM и ракеты большой дальности Meteor. Украина не просто получает самолеты. Украина создает современные воздушные силы, способные воевать, выживать и адаптироваться в самых сложных условиях в Европе", – отметил Пол Йонсон.

Он пояснил, что истребитель Gripen был разработан как раз "для стран, которые вынуждены сражаться в меньшинстве, под давлением". По его словам, модель самолета C/D "отвечает на насущные потребности" военных, а уже модель E/F "строится под будущее".

Долгосрочная амбиция

Пол Йонсон напомнил, что Украина профинансирует первую закупку Gripen E/F за 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС. Но у украинцев есть "долгосрочная амбиция в 150 самолетов Gripen", и это "может стать партнерством между Швецией и Украиной на поколение".

Так или иначе, поставки первых Gripen в Украину запланированы на начало следующего года.

"Цель четкая: усилить Украину как можно скорее, и уже сейчас начать строить современные Воздушные Силы – на десятилетия вперед", – сказал министр обороны Швеции.

Gripen в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию заявил, что Стокгольм планирует предоставить Киеву 16 указанных машин. В свою очередь Украина планирует приобрести еще 22 новых истребителя. Он подтвердил, что Киев рассчитывает на финансирование в рамках пакета европейской поддержки объемом 90 миллиардов евро.

Глава государства также объявил, что украинские боевые летчики уже начинают на истребителях тренировочные миссии. В Киеве на фоне этого ожидают расширения инфраструктуры для подготовки новых авиаторов.

