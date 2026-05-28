'Наши пилоты начинают тренировочные миссии': Зеленский рассказал, когда Gripen будут в небе Украины. Видео

Украинские пилоты уже начинают тренировочные миссии на шведских истребителях JAS 39 Gripen. В Киеве на фоне этого ожидают расширения инфраструктуры для подготовки боевых летчиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции Швеции. В то же время первые экипажи машин могут прибыть в Украину уже зимой.

"Я думаю, что в декабре-январе мы получим первые "Грипены" от наших украинских пилотов в небе", – сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что одной из главных задач является увеличение количества боевых летчиков, которых можно направить на обучение. В то же время это остается сложным вызовом, ведь сегодня они выполняют боевые задачи и защищают небо Украины.

Визит Зеленского в Швецию

В четверг, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию, где провел переговоры с премьер-министром Ульфом Кристерссоном и представителями оборонной промышленности страны. Было заключено соглашение по истребителям JAS 39 Gripen, которое должно усилить эффективность украинской авиации.

Глава государства заявил, что Стокгольм планирует предоставить Киеву 16 летающих машин. Кроме того, Украина планирует приобрести еще 22 новых истребителя, а в перспективе – 150 самолетов Gripen. Передача первых бортов запланирована на начало 2027 года.

Также президент заявил, что Украина готова закупить все 150 истребителей. По его словам, Киев рассчитывает на финансирование в рамках пакета европейской поддержки объемом 90 миллиардов евро.

Отдельно Зеленский сообщил, что Украина купит 22 новых борта современной серии Е. Переговоры по этим самолетам продолжаются, а их поставку планируют завершить до 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Стокгольм передает Украине несколько истребителей Gripen моделей C и D. Украина оплатит их за счет кредитов ЕС, а также начнутся переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов.

