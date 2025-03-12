'Обсуждалось много деталей': Трамп сказал, поднимался ли в Джидде вопрос территорий

Американские и украинские чиновники во время переговоров в Саудовской Аравии по урегулированию войны России против Украины обсуждали не только прекращение огня, но и территориальный вопрос. В целом обсуждалось "много деталей" возможного мирного соглашения.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду, 12 марта, на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Его слова процитировало Sky News.

"Мы, с одной стороны, имеем очень сложную ситуацию, практически решенную. Мы также обсудили территории и другие связанные вопросы. Мы знаем, о каких участках земли идет речь, отступать или не отступать, оттягивать или не оттягивать", – сказал он.

Трамп заявил, что украинская сторона мирного соглашения "решена" и выразил надежду, что российский диктатор Путин согласится на 30-дневное перемирие.

По его словам, на переговорах в Джидде обсуждалось "много деталей", включая участки земли, вовлеченные в предложенное соглашение. Президент США добавил, что Вашингтон "не хочет терять время".

"Люди гибнут... пока мы здесь сидим, у вас, вероятно, два человека умерли на том же открытом поле, это мертвая плоская земля, прекрасная сельскохозяйственная земля, и это мертвая плоская земля. Защиты нет, единственное, что останавливает пулю, это человеческое тело, и эти тела молодых людей", – сказал Трамп.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, по итогам которых было объявлено, что Украина готова принять предложение Америки о немедленном 30-дневном прекращении огня.

В США выразили надежду, что РФ тоже примет это предложение. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции России на предложение о прекращении огня. По его словам, Москва ждет от Вашингтона "деталей переговоров".

Также по итогам переговоров с Украиной Штаты объявили об отмене паузы в обмене разведданными и другой военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение огня на линии фронта в Украине можно будет отслеживать. По его словам, есть "много глаз на земле и сверху".

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