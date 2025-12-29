'Общество должно проголосовать': Зеленский сказал, в каком случае может быть применен референдум

Голосование граждан на референдуме – один из вариантов в процессе дипломатического урегулирования войны России против Украины. И этот вариант может касаться не только территориального вопроса, но и других пунктов мирного плана.

Видео дня

На это указал президент Владимир Зеленский, который 28 декабря встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После разговора, который длился более двух с половиной часов, лидеры двух стран выступили на брифинге. Его транслировала пресс-служба Белого дома.

Президент Украины подчеркнул, что вопрос наших территорий остается чрезвычайно сложным, ведь взгляды Киева и Москвы противоположные.

"Вы знаете нашу позицию. Мы должны уважать наш закон и наш народ. Мы уважаем территорию, которую контролируем", – сказал он журналистам.

Этот вопрос в конце концов должен решить народ Украины, и, как отметил Зеленский, референдум можно применить по любому пункту мирного плана, а не только по нашим землям. Он также оставил открытой возможность участия парламента.

"Мы говорим, что это один из ключей. Это может быть референдум – любой референдум, по любому пункту этого плана. Мы можем использовать референдум для плана в целом, или же не использовать референдум. Это лишь один из ключей", – сказал Зеленский.

"Если план будет сложным для нашего общества, конечно, наше общество должно голосовать и выбирать, потому что это их земля, а не одного человека. Это земля нашей нации в течение многих поколений", – добавил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский совершил визит в США для личных переговоров с Дональдом Трампом. Они оба позитивно охарактеризовали встречу. Американский президент признал, что остался один или два открытых вопроса, среди которых территориальный.

– Конкретных решений, принятых 28 декабря, озвучено не было.

– Перед переговорами Владимир Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига провели разговор с представителями американского лидера Виткоффом и Кушнером.

