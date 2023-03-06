Блог | Александр Кирш: О противоположных ядерных стратегиях, или США все знали еще в 2001-м

Так называемая "разрядка" продолжалась с переменным успехом 50 лет (1972-2022), и даже "холодная война" ей не очень мешала.

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В 1972-м году ссср и США подписали достаточно исторический договор по противоракетной обороне (ПРО), а в 1974-м — протокол к нему, согласно которому каждая сторона обязалась иметь лишь одну систему защиты от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) — либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок МБР. США тогда выбрали защиту ракетно-космической базы, а ссср — защиту москвы.

Этот выбор был чрезвычайно симптоматичен. Выбирая защиту именно системы ПРО, а не столицы, американцы тем самым обозначили свою стратегию ядерного сдерживания через возможность нанесения ОТВЕТНОГО удара, которая должна была гарантировать от ПЕРВОГО удара русских: возмездие неотвратимо. Это была чёткая и безукоризненная стратегия ЗАЩИТЫ.

Иной могла быть стратегия только в случае готовности именно к ПЕРВОМУ удару: тогда ОТВЕТНЫМ противник атакует столицу, и именно её решили защитить в москве, выбрав для разрешённой системы ПРО именно москву. Это была столь же чёткая стратегия АТАКИ.

В конце 2001-го года, когда в рф уже почти 2 года правил путин, американцам этих неполных 2 лет оказалось достаточно, чтобы понять, что рассчитывать на путинскую логику нельзя, и изменили стратегию. Президент Буш-младший под явным влиянием своего "вице" Чейни заявил о выходе США из договора по ПРО, решив не ограничиваться в [анти]ядерных возможностях, поскольку навязанного таким выходом военного соревнования россия не выдержит. Это был знаменательный переход США от стратегии ЗАЩИТЫ к стратегии СИЛЫ.

В дальнейшем стратегию СИЛЫ американцы дополнили стратегией УМИРОТВОРЕНИЯ, что проявилось, в частности, в 2008-м — не только в никакой реакции на войну в Грузии, но и в предшествовавшем этому отказе Украине и Грузии от принятия в НАТО. Проявился тот же американский позор и в 2014-м, когда Обама вместо защиты Крыма и Донбасса навязывал Минск.

24.02.2022 в день крушения 50-летней политики разрядки стало очевидно, что отказ США от стратегии ЗАЩИТЫ оказался верен: логике путина действительно доверять было нельзя, а вот принятие стратегии УМИРОТВОРЕНИЯ агрессора оказалось колоссальной ошибкой. И осталась у американцев единствннно возможная противороссийская стратегия — СИЛЫ. Причём распространяться она должна не только на [анти]ядерное оружие, а на всё, что касается рф.

Судя по тому, что происходит сейчас в Конгрессе, эту логику разделяют и большинство демократов, и большинство республиканцев. Трамписты пройти не должны, но для этого Украина ещё должна победить, а Америка — ей в этом помочь. Пока что она всё понимает правильно.