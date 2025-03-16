'Нужны тотальные санкции на все, что дает РФ средства': Зеленский поговорил с новым премьером Канады Карни

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта поговорил по телефону с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили санкции против РФ, поддержку нашей страны и гуманитарный аспект гарантий безопасности, развитие двусторонних отношений.

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"Очень хороший, предметный разговор на многие важные темы", – рассказал Зеленский. Деталями он поделился в своем Telegram-канале.

Глава государства поздравил Карни со вступлением в должность и поблагодарил Канаду за помощь, в том числе за оборонные пакеты и поддержку энергетики.

"Премьер-министр озвучил правильные вещи о том, как нужно усиливать давление на Москву. Теневой флот, банковский сектор. Надо внедрять тотальные санкции на все, что дает России средства для финансирования войны. Только так можно принудить Путина к справедливому и продолжительному миру", – заявил Зеленский.

Что касается гуманитарных гарантий безопасности, то речь шла о восстановлении страны, поддержке экономики после войны. "Будем работать над этим", – отметил президент.

"Затронули украинскую тематику повестки дня председательства Канады в "Группе семи". Будем взаимодействовать в разных форматах на разных уровнях, чтобы сделать наше сотрудничество еще более предметным и практичным", – анонсировал он.

Канада, как сообщил Зеленский, заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве. Сейчас Украина имеет большой опыт в производстве средств РЭБ, дальнобойных ракет, дронов. И наша страна готова к совместному производству, подчеркнул президент.

"Спасибо за поддержку и рассчитываю на продуктивное сотрудничество!" – подытожил глава государства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Марк Карни поддерживает предложение о немедленном прекращении огня. По словам нового канадского премьера, РФ должна прекратить атаковать Украину.

Правительство Канады недавно внесло в фонд поддержки нашей энергетики дополнительные 33,4 миллиона евро (50 млн канадских долларов).

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