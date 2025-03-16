'Россия должна прекратить медлить и нападать': новый премьер Канады поддержал прекращение огня в Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна-террорист Россия должна прекратить атаковать Украину. Глава правительства подчеркнул, что его страна поддерживает предложение о немедленном прекращении огня.

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Карни отметил, что Кремлю стоит перестать тянуть время и наконец сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в социальной сети Х.

Канадский премьер рассказал, что разговаривал с премьер-министром Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и многими ближайшими союзниками. Основном темой переговоров стал путь к миру в Украине.

Глава канадского правительства пообещал ужесточить контроль за санкциями, чтобы вынудить россиян начать реальные переговоры о прекращении войны.

"Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине. Теперь Россия должна прекратить тянуть время и начинать свои атаки. Пришло время России сесть за стол переговоров с доброй волей. Как договорились участники G7 в Шарлевуа, мы ужесточим контроль за санкциями, чтобы поощрить их соблюдение", – заявил Карни.

В то же время он заверил, что Канада остается верным союзником Украины и готова обеспечивать военную поддержку, необходимую для самообороны сейчас и в будущем.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что лучше бы было, если бы страна "стала самым большим штатом Америки". Он поставил точку в этом вопросе, заверив, что Канада "никогда не будет частью США".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп снова пригрозил Канаде. Политик подчеркнул, что не собирается субсидировать другую страну и снова выразил желание присоединить Канаду к США как 51 штат.

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