Канада решила увеличить свой вклад в фонд поддержки энергетики Украины: накануне США отменили финансирование

После отказа Агентство США по международному развитию выделять грант Фонда поддержки энергетики Украины в размере 75 млн долларов целый ряд стран увеличил свои вклады. Так, правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 33,4 миллиона евро (50 млн канадских долларов).

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Итак, общий вклад страны в Фонд возрос до 40,1 млн. евро (60 млн канадских долларов). Также Канадой задекларирован будущий взнос в размере 6,7 млн. евро (10 млн канадских долларов), передает пресс-служба Министерства энергетики.

"Мы благодарим Канаду за постоянную поддержку украинского энергосектора, предоставляемого с первых дней полномасштабного российского вторжения. Взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Часть нового вклада Канады будет направлена ​​на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечной генерации.

"Поскольку РФ продолжает свои безжалостные атаки на украинскую инфраструктуру, которые имеют целью оставить миллионы людей без электроэнергии, воды и тепла, Канада гордится укреплением своего партнерства с Секретариатом Энергетического Сообщества для продолжения важной работы, которую они делают, чтобы помочь Украине возобновить ее критически важную инфраструктуру", – отметила также министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Увеличенный вклад Канады свидетельствует о нашей непоколебимой поддержке энергетического сектора Украины в эти сложные времена. Эта помощь будет способствовать восстановлению критических запасов энергетических компаний и обеспечению стабильной работы отрасли. Это мощный сигнал международной солидарности в пользу Фонда, который уже продемонстрировал свою эффективность в решении неотложных потребностей Украины", - отметил министр международного развития Канады Ахмед Хусейн.

Напомним, Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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