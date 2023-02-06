Нужны руководители с военным опытом: Зеленский пообещал кадровые изменения в приграничных и прифронтовых регионах

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в приграничных и прифронтовых регионах Украины. По его словам, в этих областях нужны управленцы с военным опытом.

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Он пообещал информировать украинский народ о каждом таком решении. Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру 6 февраля, в конце 348-го дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Зеленского, руководители областей, которые имеют военный опыт, могут проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих угроз.

"Мы будем совмещать полученный нашими людьми опыт защиты Украины – военный опыт – с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти", – сказал президент Украины.

Напомним, ранее с должностей были уволены главы пяти областных госадминистраций Украины. Валентина Резниченко уволили с должности главы Днепропетровской ОВА, Александра Старуха – Запорожской ОВА, Дмитрия Живицкого – Сумской ОВА, Ярослава Янушевича с должности главы Херсонской ОВА.

Также с должности Киевской ОВА уволили Алексея Кулебу. Его назначили заместителем главы Офисе президента вместо Кирилла Тимошенко.

24 января Зеленский подписал соответствующие указы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января Зеленский анонсировал кадровые решения для ряда чиновников в министерствах и других структурах власти. Также президент запретил выезд за границу госслужащим, объяснив, что если они хотят отдыхать, то будут делать это после ухода в отставку.