'Нужны принципиальные лидеры с опытом противостояния Трампу': экс-посол США в Украине заявила о намерении баллотироваться в Конгресс

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что будет баллотироваться в Конгресс от 7 округа ее родного штата Мичиган. Свое решение она объясняет стремлением защитить демократию и бороться за справедливость в США, а также откровенно выступить против политики Дональда Трампа.

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Об этом Бриджит Бринк объявила в соцсети X. Она также опубликовала предвыборный видеоролик.

"Я посвятила свою жизнь защите демократии и борьбе за свободу. Именно поэтому мы противостояли путину и поэтому я выступила против Трампа. Моя следующая миссия – бороться за справедливость здесь, у себя дома", – заявила Бринк.

По ее словам, Соединенным штатам нужны "принципиальные лидеры, которые имеют опыт противостояния политике Трампа и отчаянной борьбы за наши демократические ценности".

В видеоролике Бринк также сказала, что хочет "противостоять неподотчетным и неизбранным миллионерам, которые пытаются разорвать и сжечь наше правительство и подорвать нашу демократию". Этими словами она намекнула на Илона Маска, фото которого добавили к своему видео.

Бринк в своем видеообращении подчеркнула роль США в поддержке Украины после полномасштабного вторжения России.

"Защита Украины означает обеспечение процветания демократий, а не диктатур", – подчеркнула экс-солка.

Она раскритиковала президента США Дональда Трампа, который, по ее словам, "продолжает давить на нашего демократического союзника – Украину, а не на агрессора – Россию".

"Умиротворение диктатора никогда не было и не будет путем к длительному миру. И это не то, кем мы являемся", – заявила Бринк.

Бриджит Бринк будет баллотироваться в Конгресс от демократов на промежуточных выборах в 2026 году. Ей будет противостоять действующий член Палаты представителей от республиканцев Том Барретт.

Бриджит Бринк родом из Мичигана, она имеет более 30 лет опыта дипломатической работы.

Дипломат начала свою карьеру в Госдепе США в 1996 году. Она работала в Офисе по политическим вопросам в Европе. Также Бринк помогала координировать внешнюю политику США и продвигать интересы страны в Турции, Греции, на Кипре, в Грузии, Азербайджане и Армении.

С мая 2019-го по май 2022 года Бриджит Бринк была послом США в Словакии.

А с мая 2022 года находилась в должности посла США в Украине.

10 апреля 2025 года Бриджит Бринк ушла с поста из-за политических разногласий с администрацией американского президента Дональда Трампа.

Перед своей отставкой Бринк попала в скандал из-за своей реакции на российский удар баллистической ракетой по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 20 взрослых и девять детей.

Комментируя это военное преступление, Бринк не вспомнила и не осудила страну-агрессора Россию, которая его совершила. Дипломат назвала атаку "ужасом" и заявила, что этот обстрел – причина того, "почему эта война должна завершиться".

После критики украинцев Бринк таки назвала Россию ответственной за удар по Кривому Рогу. Для этого "поступка" дипломату понадобилось двое суток. Еще через несколько дней она, как и другие послы ряда стран, посетила Кривой Рог, чтобы почтить память погибших.

Как сообщал OBOZ.UA:

10 апреля 2025 года СМИ сообщили, что Бринк планирует досрочно уйти с должности посла в Украине. Вечером того же дня в Госдепе США подтвердили ее отставку. В ведомстве объяснили это завершением трехлетней каденции дипломата "в условиях войны".

Покидая свою должность, Бриджит Бринк подчеркнула, что работа послом США в Украине была честью всей ее жизни. По ее словам, Украина справедливо "получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного".

Впоследствии бывшая посолка раскритиковала внешнюю политику президента США в отношении Украины и отметила, что причиной ее увольнения стали именно действия Трампа.

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