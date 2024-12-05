'Нужны действенные гарантии': Зеленский на примере Будапештского меморандума объяснил, почему простых обещаний для безопасности недостаточно. Видео

Украине нужны не декларации, а "действенные гарантии безопасности". Декларации у нашей страны уже были, но они ничего не дали и не обезопасили украинцев от войны.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране 5 декабря. Он напомнил, что сегодня исполнилось 30 лет Будапештскому меморандуму, и на его примере объяснил, почему простых обещаний безопасности недостаточно.

"Десять лет войны. Ни один день этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны", – отметил президент.

Он подчеркнул, что "фундамент безопасности внутри страны" состоит из "оружия, которое позволяет защититься", и "единства, которое помогает выстоять".

Кроме годовщины Будапештского меморандума сегодня "Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития". Это праздничная дата ООН и в связи с праздником украинский лидер поздравил волонтеров.

"Благодарность волонтерам, каждому и каждой, кто в Украине помогает армии, всем в мире, кто вместе с Украиной. Отметил сегодня представителей волонтерского сообщества "Золотым сердцем" – специальным отличием президента Украины", – рассказал он.

Отдельно президент Украины объявил о санкциях против ряда грузинских политиков и предупредил бывшего грузинского премьера об опасности политического курса правящей партии Грузии.

"Решение о санкциях в отношении тех в Грузии, кто ведет эту страну в Россию. Важно, чтобы такие же принципиальные решения были и от наших партнеров в мире: от европейцев, от американцев, в целом от всех, кто ценит независимость наций и верховенство закона. Продажа интересов Грузии Путину ни к чему хорошему Иванишвили не приведет", – сказал он.

Бидзина Иванишвили был премьером Грузии с 2012 по 2013 год. Этот олигарх является основателем и "почетным лидером" ныне правящей пророссийской партии "Грузинская мечта".

Также президент Украины сегодня беседовал с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Обсудили поставки для наших воинов, и это касается темпа поставки, объемов. Координируем наши позиции, чтобы быстрее завершить войну и гарантировать стабильность мира", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начала переговоры с Болгарией о подписании двусторонних сделок безопасности. В частности, представители государств приступили к работе над проектом документа о сотрудничестве в сфере безопасности и согласовали его ключевые положения.

Таким образом, это будет 28 двустороннее безопасное соглашение Украины с другими странами – на сегодняшний день мы имеем 27 таких подписанных документов.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что нашей стране необходимо вступить в НАТО и альтернативы нет. Только так Украина сможет получить гарантии мира и безопасности на следующие 100 лет.

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