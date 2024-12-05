Сдают Грузию Путину: Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запускающий в действие решение СНБО о санкциях против властей Грузии. По словам самого президента, речь идет о "части власти, сдающей Грузию Путину". В список, среди прочих, вошли председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили и глава грузинской Службы безопасности Григол Лилуашвили.
Об этом сообщил сам Зеленский. Указ о санкциях опубликован на сайте президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 декабря 2024 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
При этом Зеленский призвал международных партнеров "действовать так же – действовать принципиально". Подчеркнув: мировому сообществу "нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину".
"Вместе нужно защищаться против Москвы. ... Если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", – подчеркнул президент.
Против кого введены санкции
Среди лиц, попавших в санкционный список, выделяются председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили и глава грузинской Службы безопасности Григол Лилуашвили. Также в него вошли:
- премьер-министр Иракли Кобахидзе;
- мэр Тбилиси, бывший футболист Каха Каладзе (Кахабер Каладзе);
- депутат парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе;
- министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаур;
- экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе;
- владелец телекомпании "Имеди" Ираклий Рухадзе;
- депутат парламента, миллионер Виктор Джапаридзе;
- член политсовета "Грузинской мечты" Димитри Самхарадзе;
- кинопродюсер Гиорги Хаиндрава;
- судьи Леван Мурусидзе, Шалва Фадумаде;
- государственный поверенный в Имерете Звиад Шаламберидзе;
- министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе;
- министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани;
- глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.
Санкции были введены на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград Украины. Кроме того, запрет на въезд в Украину, вывод капитала из Украины и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский подписал указ о введении новых санкций против российских компаний и граждан, работающих на военную машину государства-агрессора. В частности, ограничения касаются поставщиков и разработчиков БПЛА.
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