Сдают Грузию Путину: Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запускающий в действие решение СНБО о санкциях против властей Грузии. По словам самого президента, речь идет о "части власти, сдающей Грузию Путину". В список, среди прочих, вошли председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили и глава грузинской Службы безопасности Григол Лилуашвили.

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Об этом сообщил сам Зеленский. Указ о санкциях опубликован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 декабря 2024 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

При этом Зеленский призвал международных партнеров "действовать так же – действовать принципиально". Подчеркнув: мировому сообществу "нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину".

"Вместе нужно защищаться против Москвы. ... Если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы", – подчеркнул президент.

Против кого введены санкции

Среди лиц, попавших в санкционный список, выделяются председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили и глава грузинской Службы безопасности Григол Лилуашвили. Также в него вошли:

премьер-министр Иракли Кобахидзе;

мэр Тбилиси, бывший футболист Каха Каладзе (Кахабер Каладзе);

депутат парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе;

министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаур;

экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе;

владелец телекомпании "Имеди" Ираклий Рухадзе;

депутат парламента, миллионер Виктор Джапаридзе;

член политсовета "Грузинской мечты" Димитри Самхарадзе;

кинопродюсер Гиорги Хаиндрава;

судьи Леван Мурусидзе, Шалва Фадумаде;

государственный поверенный в Имерете Звиад Шаламберидзе;

министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе;

министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани;

глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.

Санкции были введены на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград Украины. Кроме того, запрет на въезд в Украину, вывод капитала из Украины и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский подписал указ о введении новых санкций против российских компаний и граждан, работающих на военную машину государства-агрессора. В частности, ограничения касаются поставщиков и разработчиков БПЛА.

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