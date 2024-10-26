Согласовали ключевые положения: Украина и Болгария начали переговоры по соглашению о безопасности

Украина начала переговоры с Болгарией о подписании двустороннего соглашения о безопасности. В частности, представители государств приступили к работе над проектом документа о сотрудничестве в сфере безопасности и согласовали его ключевые положения.

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Об этом в пятницу, 26 октября, сообщили на сайте Офиса президента Украины. Речь идет о соглашении в рамках декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

"Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел первый раунд переговоров с болгарской стороной по заключению двустороннего соглашения по поручению президента Украины и руководителя Офиса главы государства, а также на выполнение совместной декларации G7", – сказано в сообщении.

Киев и София, как отмечается, согласовали дальнейший график переговоров, чтобы как можно быстрее подготовить финальный текст соглашения.

"Украина уже заключила 27 соглашений по выполнению Совместной декларации "Группы семи". Очень важно иметь такой документ с Болгарией как нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе", – подчеркнул Жовква.

Ранее стало известно, что правительство Болгарии одобрило участие военнослужащих болгарских Вооруженных сил в операции НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Своим решением Совет министров дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

Также ранее в Болгарии заявили, что боеприпасы, а также другое военное оборудование, избыточное в болгарской армии, могут передать Украине. Эти поставки будут осуществлены, если Софии их компенсируют страны-союзники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев привлекут к работе над внутренним планом победы.

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