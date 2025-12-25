'Нужно вернуться к делам': Трамп на рождественском мероприятии вспомнил Украину, Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп на рождественском мероприятии заявил, что возвращается к активной работе над вопросами, связанными с Украиной, Россией и Китаем. Американский лидер подчеркнул, что необходимо уделять этим странам первоочередное внимание.

Видео дня

Заявление Трампа прозвучало на фоне активной дипломатической работы США с представителями РФ и Украины. Трансляцию рождественского мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

Работа США с Украиной и РФ

Накануне Рождества президент США провел мероприятия, в ходе которого вместе с первой леди Меланией Трамп общался с детьми по телефону. Глава Белого дома обсуждал с маленькими американцами путешествие Санта-Клауса по миру, рост экономики и тарифы. При этом не обошлось без упоминания геополитики.

Президент США отметил, что мог бы говорить с детьми значительно дольше, однако государственные дела заставляют его возвращаться к более серьезным темам. Президент Соединенных Штатов отметил, что возвращается к активной работе над вопросами, связанными с Украиной, РФ и КНР.

"Можно было бы так говорить весь день. Но нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, хотя этим можно было бы заниматься весь день", – сказал Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что вопрос территорий остается самым сложным в работе над планом по прекращению российско-украинской войны. По его словам, если прекращать войну по линии столкновения, то никаких дополнительных решений не потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, после обнародования предварительного плана по мирному урегулированию российско-украинской войны Кремль дал понять, что не заинтересован в принятии украинских или европейских предложений к какому-либо соглашению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!