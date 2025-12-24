'Сигнал американцам был именно такой': Зеленский объяснил позицию Украины по Донбассу и возможности референдума

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что вопрос территорий остается самым сложным в работе над планом по прекращению российско-украинской войны. По его словам, если прекращать войну по линии столкновения, то никаких дополнительных решений не потребуется.

Если же речь зайдет об отводе украинских войск и создании свободной экономической зоны, вопрос необходимо будет вынести на всенародный референдум. Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Самый сложный пункт – территории

Глава государства отметил, что в черновом варианте пункт о территориях говорит, что в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату соглашения является де-факто признанной линией столкновения. Однако есть и второй подпункт, согласно которому рабочая группа будет определять формат перемещения сил, необходимых для прекращения конфликта, а также работать над потенциальными параметрами будущих специальных экономических зон.

"То есть по факту мы находимся в ситуации, когда русские хотят наш выход из Донецкой области, а американцы пробуют найти путь, чтобы это был не выход – потому что мы против выхода – они хотят найти в этом демилитаризованную зону или свободную экономическую зону, то есть такой формат, который может обеспечить взгляды обеих сторон. Мы считаем, что свободная экономическая зона – это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Мы боролись за одно слово – потенциальные. Мы считаем, что такая потенциальность как экономические зоны может быть у государства", – заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что в пункте о территориях прописаны все области, и если не потребуется отвода войск, то вполне реально договориться. В случае, если договориться не получится, то это будет означать либо продолжение войны, либо дополнительные решения со всеми потенциальными экономическими зонами.

"По-моему, первая экономическая зона, маленькая, но необходимая, – это об Энергодаре. Это в наших интересах, если честно – иметь там маленькую экономическую зону. Мы считаем, что свободная экономическая зона должна быть демилитаризованной зоной, потому что речь идет только об отдельных экономических вопросах и специальном законодательстве. Поэтому я сказал, что они – РФ – должны вывести армию. На этой фактически временно оккупированной станции есть только российская армия. Там нет украинской армии. Потому они должны отступить. Когда нас подталкивали к распределению станции, мы стали об этом говорить", – объяснил президент Украины.

Последнее слово будет за народом

Документ также предусматривает, что Россия должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. Если же вопрос дойдет до потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, то, согласно украинскому законодательству, это сделать невозможно без решения всего народа.

По мнению Зеленского, только референдум может определить, согласны ли украинцы на то, чтобы был такой путь. Но фактически нужно понимать, что народ встанет перед выбором: либо создание свободной экономической зоны, либо продолжение войны.

"Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. Люди могут выбрать: нам подходит такое окончание или не подходит. И тогда референдум. На референдум уходит минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем. То есть референдум не будет легитимен. Нелегитимный референдум – раскол государства внутри. Кроме того, референдум – это, в принципе, вызов. Но референдум может быть объединяющим", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в случае, если мирный план не будет требовать отвода украинских войск, можно будет обойтись без проведения референдума. Глава государства также подчеркнул, что обе стороны конфликта должны принять на эквивалентной основе решение для перемещения сил.

Также он добавил, что, если будет свободна экономическая зона, на линии разграничения будут находиться международные силы. При этом Зеленский подчеркнул, что этот вопрос может быть рассмотреть как референдумом, так и парламентом. Верховная Рада также может о свободной экономической зоне проголосовать отдельный закон, но, по мнению Зеленского, больше уверенности всей ситуации дает именно референдум.

"На мой взгляд, что в варианте А – "стоим там, где стоим" – я не считаю, что нам нужен референдум. Ибо если мы "стоим там, где стоим" – мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно недостаточно. И потому мой сигнал американцам именно таков был. Я о потенциальных свободных экономических зонах или свободной экономической зоне. Если мы об этом говорим, то нам нужно идти в референдум. И если мы идем в референдум, нам придется следовать полному договору. Люди не поймут, а что это за референдум, а какие гарантии? А если мы идем так, то нужна базовая безопасность, а значит, прекращение огня. Эта логика находится в этом документе сейчас", – объяснил президент.

По словам президента, как только гарантии безопасности для Украины будут предоставлены, стороны могут рассмотреть возможность создания в части Донецкой области свободной экономической зоны. Если это решение будет принято, между Украиной, Соединенными Штатами и РФ будет заключено отдельное соглашение, которое будет определять статус специальной экономической зоны, а также определять шаги, которые должны принять обе стороны конфликта на эквивалентной основе для перемещения сил.

Риски с референдумом и встреча лидеров

Кроме того, Зеленский объяснил, что сложность с референдумом заключается в том, чтобы он был признан легитимным. Если же народ своим решением мирный план отвергнет, и война продолжится, это будет результатом референдума. Однако существует также риск, когда при том или ином решении часть украинцев будет утверждать, что результаты референдума нелегитимны.

"Потому здесь и вопрос: как идти на референдум? Готов документ или нет? Почему я вам и сказал, что есть риск с референдумом? Например, он нелегитимен. Это то же, что он отрицательный. Если отрицательный – так и будет, так избрал народ. А нелегитимный референдум – это еще хуже. Потому что часть людей будет говорить – ложь, мы были за. Часть людей скажет – ложь, мы были против. Одни будут кричать – вы хотите воевать, другие будут кричать – а вы хотите все сдать. Кто-то будет говорить, что вообще не так нужно было организовывать голосование. Вот что будет в обществе. Почему референдум – это столь непростая история. Потому я и сказал – референдум и "стоим, где стоим". Это мой последний был сигнал американцам и фактически на этом разговор продолжается", – рассказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что хочет, чтобы окончательные территориальные вопросы оставили на уровне лидеров. По словам Зеленского, в ходе такой потенциальной встречи, можно будет обсуждать, в том числе референдум.

"Я бы хотел это объяснять, если честно, и другим сторонам, даже врагам. Что они должны понимать, где мы находимся? Не потому, что я хочу с ними общаться, потому что они должны знать, что мы должны выполнить сторонами какие-то договоренности и закончить войну", – заявил президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал ход мирных переговоров об окончании российско-украинской войны. Глава Белого дома выразил уверенность, что по итогу переговоров удастся достичь соглашения. В то же время Трамп заявил, что между российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским существует огромная ненависть.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ожидает "сигналов" от США и Европы относительно переговорного процесса и текст мирного плана, доработанного после последних дискуссий. Но в Кремле заранее предупредили, что "большинство предложений" им "не подойдут".

