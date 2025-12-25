В России дали 'сигналы' по мирному плану: в ISW оценили, может ли Кремль пойти на соглашение

После обнародования предварительного плана по мирному урегулированию российско-украинской войны Кремль дал понять, что не заинтересован в принятии украинских или европейских контрпредложений к какому-либо соглашению. В Москве заявили, что предложения, сделанные украинской и европейской делегациями во время переговоров с американской делегацией в Майами, будут "довольно неконструктивными".

При этом ранее Кремль уже неоднократно выдвигал требования, несовместимые со многими предложениями мирного плана. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва мечтает о капитуляции Украины

Руководство страны-террориста России снова показало, что не заинтересовано в разрешении конфликта на основе компромиссов, подобных тем, которые предусматривает обнародованный президентом Владимиром Зеленским план из 20 пунктов.

Еще накануне публикации плана диктатор РФ Владимир Путин заявил, что будет настаивать на требованиях, изложенных в июне 2024 года. Тогда главарь Кремля настаивал на полном выходе Украины из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей; на отказе Украины от стремлений к членству в НАТО и обязательств по нейтралитету.

Также Путин требует ограничения численности ВСУ таким образом, чтобы Украина не могла защитить себя, международного признания аннексии Россией четырех украинских областей и Крыма в международных соглашениях и отмены всех западных санкций против России.

Требования Путина, выдвинутые в июне 2024 года, по сути, повторяли его требования с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Кремлевские чиновники также утверждали, что Россия и США достигли взаимопонимания на основе требований Путина, выдвинутых в июне 2024 года, во время саммита в августе 2025 года на Аляске, но никаких публично доступных соглашений по итогам саммита не было.

Аналитики ISW объяснили, что постоянные ссылки Кремля на речь июня 2024 года и предполагаемые соглашения с Аляски демонстрируют неприятие Кремлем предложений из 28- и 20-пунктных планов по замораживанию существующих линий в Запорожской и Херсонской областях или во всех четырех областях.

Напомним, президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что вопрос территорий остается самым сложным в работе над планом по прекращению российско-украинской войны. По его словам, если прекращать войну по линии столкновения, то никаких дополнительных решений не потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ожидает "сигналов" от США и Европы относительно переговорного процесса и текст мирного плана, доработанного после последних дискуссий. Но в Кремле заранее предупредили, что "большинство предложений" им "не подойдут".

