'Нужно производить больше оружия': Рютте заявил, что НАТО отстает по сравнению с россиянами и китайцами

У Соединенных Штатов достаточно большая оборонная промышленная база, тем не менее, Североатлантический альянс в изготовлении оружия отстает от обоих определенных возможных противников НАТО – от РФ и КНР. Членам НАТО необходимо производить больше оружия.

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Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в Белом доме во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Глава НАТО подчеркнул, что в сфере изготовления оружия Североатлантический союз хочет "сотрудничать с США".

"Нам нужно производить больше оружия. Мы не делаем достаточно и отстаем по сравнению с россиянами и китайцами. У вас огромная оборонная промышленная база, европейцы покупают в четыре раза больше здесь, чем где-либо. И это хорошо. Однако нам нужно делать больше", – сказал Рютте.

По словам главы НАТО, он хочет отработать с Трампом ряд вопросов, "чтобы убедиться, что мы наращиваем производство и уничтожаем бюрократические проволочки".

Причем Марк Рютте отметил, что в Европе также наращивается оборонная промышленность, а рост расходов на оборону, произошедший за последние пару недель, "действительно ошеломляет".

"Европейцы обязуются потратить на оборону 800 миллиардов долларов. Немцы также потенциально могут иметь до полутриллиона дополнительных расходов на оборону. Британский премьер-министр и другие обязуются увеличить расходы на оборону", – сказал он.

В свою очередь, президент Трамп заявил, что его действия уже сделали Североатлантический альянс сильнее и, в частности, союзники по НАТО стали больше тратить на оборону. По его словам, до февраля 2025 только семь стран платили установленный уровень 2%, причем "и этого было мало".

Но угроза Трампа не защищать страны, которые платят меньше установленного размера взносов, подействовала, "и деньги начали поступать миллиардами".

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты потребовали от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В администрации Трампа пообещали давить на европейских союзников до тех пор, пока определенные показатели не будут достигнуты. Такие же расходы будут и в США, обещали в Госдепе США.

Пока ни одна из стран НАТО, в том числе США, определенного показателя не достигла. Но действительно, большинство стран Альянса "подтянули" расходы на оборону до 2%.

В настоящее время расходы США на НАТО составляют 3,08% ВВП. Если у Трампа смогут увеличить их до пяти процентов, это будет означать дополнительное финансирование НАТО более чем на 600 миллиардов долларов.

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