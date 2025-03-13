'Деньги начали поступать миллиардами': Трамп заявил, что с его приходом НАТО окрепло

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его действия сделали Североатлантический альянс более сильным. В частности, союзники по НАТО стали больше тратить на оборону.

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Об этом Трамп сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Но сослался американский президент почему-то на предшественника Рютте Йенса Столтенберга.

На встрече с генсеком Североатлантического альянса президент США поднял вопрос о выплатах в оборонные бюджеты членов НАТО. По его словам, до февраля 2025 только семь стран платили установленный уровень 2%, причем "и этого было мало".

Однако, по мнению Трампа, его угроза не защищать страны, платящие меньше установленного размера взносов, подействовала.

"И деньги стали поступать миллиардами. Сотни миллиардов долларов влились в НАТО, оно окрепло. Предыдущий глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что с приходом Трампа деньги потекли, как никогда. Сотни миллиардов, вероятно, около 600 миллиардов долларов", – отметил американский президент.

Напомним, что Соединенные Штаты потребовали от стран Североатлантического альянса увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП. В администрации Трампа пообещали давить на европейских союзников, пока определенные показатели не будут достигнуты. Такие же расходы будут и в США, обещали в Госдепе США.

Пока ни одна из стран НАТО, в том числе и США, указанного показателя не достигла. Но действительно, большинство стран Альянса "подтянули" расходы на оборону до 2%.

В настоящее время расходы США на НАТО составляют 3,08% ВВП. Если у Трампа смогут увеличить их до пяти процентов, это означает дополнительное финансирование НАТО на указанные 600 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также во время встречи с генсеком НАТО в Овальном кабинете Белого дома Трамп заявил о планах на аннексию Гренландии. Американский лидер не уточнил, идет ли речь о присоединении острова военным путем, однако заявил, что "нам придется заключить соглашение по Гренландии".

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