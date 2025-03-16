Гнатов стал новым начальником Генштаба ВСУ вместо Баргилевича

Генерал-майор Андрей Гнатов в воскресенье, 16 марта, назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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О назначении 16 марта сообщили на официальных страницах Генштаба. Отмечается, что оно осуществлено "в целях улучшения качества управления войсками".

Гнатов был назначен в соответствии с указом президента Владимира Зеленского № 170/2025.

В Генштабе добавили, что перед Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ.

В частности, в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативности в принятии и реализации решений Ставки верховного главнокомандующего, а также воплощения боевого опыта в планировании и управлении войсками.

Генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, которого Гнатов заменит на посту, продолжит службу в должности генерального инспектора Минобороны.

Он получил важные задачи контроля за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в ВСУ.

Что известно об Андрее Гнатове

Андрей Гнатов – украинский морпех, имеет более 27 лет опыта в армии. В 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск.

В 2016-2018 годах был начальником штаба – заместителем командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, в дальнейшем и до 2021 года – ее командиром.

На момент полномасштабного вторжения РФ Андрей Гнатов был начальником штаба – заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

В июне 2022 года ему присвоили воинское звание бригадного генерала.

Возглавлял оборону Николаева, участвовал в операции по освобождению Херсонщины осенью 2022 года.

Весной 2023 года Андрей Гнатов был назначен управлять обороной Бахмута.

По состоянию на апрель 2024 года являлся командующим войсками Оперативного командования "Восток". 24 июня Зеленский назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

23 августа Андрей Гнатов получил звание генерал-майора. Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, Крестом боевых заслуг и медалью "За военную службу Украине".

26 февраля 2025 года Гнатов был уволен с должности командующего ОС ВСУ, а на следующий день – назначен заместителем начальника Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 марта в Генштабе подтвердили выход ВСУ из Суджи на Курщине. Судя по обнародованной карте боевых действий, украинские защитники удерживают плацдарм вблизи государственной границы.

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