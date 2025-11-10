"Нулевая толерантность": Гринчук отреагировала на открытие коррупционной схемы в энергетике

Все лица, чья вина в хищении будет доказана, должны быть привлечены к ответственности. Расследование коррупционной схемы, разоблаченной НАБУ в энергетической отрасли, должно происходить максимально прозрачно.

Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время пресс-конференции. Руководительница Минэнерго во время встречи с журналистами подчеркнула, что следственные действия должны происходить открыто и честно.

"Для меня, как для министра энергетики, важно, чтобы все, чья вина будет доказана, понесли ответственность. Нулевая толерантность к коррупции".

Позиция министра и опровержение

Гринчук уточнила, что Игорь Миронюк, который фигурирует в материалах НАБУ, не является и никогда не был ее советником. "Насколько знаю, у предыдущего министра также не было такого советника", – сказала она. Министр добавила, что не имела информации о разоблаченной коррупционной схеме и подчеркнула: координацией работ по строительству защитных сооружений на объектах НАЭК "Энергоатом" занимается Министерство развития общин и территорий.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений №14200 и №14201 об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук. По словам нардепа, основанием стало появление их имен в материалах НАБУ, связанных с делом о коррупции в энергетике. Рассмотрение вопроса запланировано на 18 ноября.

Детали дела

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, следственные действия также проходили в офисах государственной компании "Энергоатом". По словам нардепа, эти мероприятия связаны с делом о коррупционных схемах в сфере энергетики.

В тот же день обыски прошли и у бизнесмена Тимура Миндича – совладельца студии "Квартал 95" и давнего соратника президента Владимира Зеленского. Источники РБК-Украина сообщили, что оба адреса – Галущенко и Миндича – фигурируют в рамках одного производства. Речь идет о возможной преступной организации, которая влияла на финансовые потоки в энергетическом секторе.

По информации НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, участники этой организации выстроили масштабную схему для получения неправомерной выгоды от стратегических госпредприятий, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". В схеме, по данным следствия, участвовали как действующие, так и бывшие чиновники, а также бизнесмены. Часть операций по отмыванию средств, по утверждению детективов, осуществляли через специальный офис в центре Киева.

Этот офис, по данным антикоррупционеров, принадлежал семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрей Деркач. Именно там вели "черную бухгалтерию" и легализировали деньги через сеть компаний-нерезидентов. Общая сумма операций, которые прошли через этот офис, оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Между тем представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что не имеет подтверждения выезда Миндича из Украины, хотя медиа сообщают, что бизнесмен покинул страну за несколько часов до обыска.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине арестовали фигуранта расследования о коррупции в "Энергоатоме" на 100 млн грн, которые украли на строительстве нового хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. На прошлой неделе мужчину экстрадировали из Германии. Речь идет о бывшем руководителе частной фирмы ООО "БК КБР" Дмитрии Нестеруке.

