"Новый рекорд российской подлости": Зеленский анонсировал ответ на массированный обстрел украинской энергетики

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 10 октября, на 1325-й день войны, заявил, что Россия воспользовалась моментом, когда мировое внимание приковано к событиям на Ближнем Востоке, чтобы усилить удары по Украине. По его словам, только за одну ночь российская армия атаковала почти 500 дронами, из которых около 200 – это "шахеды", а также запустила 32 ракеты, часть из которых была баллистической.

Президент подчеркнул, что Украина готовит ответ на этот "новый рекорд подлости". По словам главы государства, Путин целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре, пользуясь "окном равнодушия", когда международное сообщество сконцентрировано на других конфликтах.

Зеленский призвал партнеров увеличить поддержку Украины системами ПВО и ускорить решение об использовании замороженных российских активов для восстановления нашей энергосистемы.

Увеличение давления на Россию

Президент подчеркнул, что ответ Украины должен быть комплексным – от усиления оборонных возможностей до экономического давления на агрессора.

"Ответ на это может быть только один, и это – больше силы, больше ПВО, чтобы защитить нашу критическую инфраструктуру, и больше давления на Россию, чтобы они реально отвечали за все, что делают", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинская сторона ведет активные переговоры с международными партнерами по расширению санкций против Москвы и конфискации ее активов. По словам президента, эти ресурсы должны пойти на восстановление Украины после разрушений.

Ночь атаки без сна

По информации Воздушных сил, ночная атака стала одной из самых масштабных с начала осени. Враг применил дроны-камикадзе несколькими волнами, пытаясь истощить систему ПВО. В результате попаданий повреждены объекты энергетики в нескольких областях, без света остались десятки населенных пунктов.

Однако украинские силы обороны сбили большинство воздушных целей. Несмотря на это, Зеленский признал, что страна нуждается в значительно большем количестве современных систем противовоздушной защиты, особенно накануне зимы, когда Россия традиционно усиливает атаки на энергетику.

Восстановление после массированной атаки

В течение всего дня энергетики и спасательные службы работали над ликвидацией последствий российского удара. По состоянию на вечер удалось вернуть электроснабжение для более 725 тысяч семей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также в Черкассах и Чернигове. Самой сложной остается ситуация на Сумщине, где повреждения сетей значительные. В Харьковской, Херсонской и Донецкой областях восстановление затруднено постоянными обстрелами. Несмотря на это, работа продолжается даже в столице, где днем также было несколько воздушных тревог.

При необходимости энергетики вводят графики отключений. В Киеве и Кировоградской области днем работали над восстановлением подачи воды – в столице систему уже почти стабилизировали, на Кировоградщине продолжается запуск насосов. Власти поручили всем областям создать резервное питание для водоканалов, чтобы избежать повторных сбоев. Из-за сегодняшнего удара есть раненые, а в Запорожье погиб семилетний мальчик. Президент выразил соболезнования его семье.

Дипломатический день

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 10 октября провел ряд важных международных переговоров, главной темой которых стала поддержка Украины после массированных российских ударов. В частности, он пообщался с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, обсудив финансовые инструменты, которые могут помочь стабилизировать экономику страны и укрепить энергетическую систему. По словам Зеленского, Лагард заверила в дальнейшем сотрудничестве и поддержке ЕС в вопросах устойчивости украинской экономики.

Также состоялся разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом, который недавно встречался с президентом США. Стороны обсудили координацию шагов между партнерами, которые могут усилить давление на Россию и обеспечить Украине дополнительные оборонные ресурсы. Президент подчеркнул, что совместная дипломатическая работа с союзниками должна помочь "утихомирить террориста в Москве" и укрепить систему международной безопасности.

Кроме того, Зеленский провел разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. С Лондоном обсудили участие Британии в программе PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие, в частности ракеты для комплексов "Петриот". С Берлином – ситуацию после последних обстрелов и дальнейшее усиление противовоздушной обороны. Президент поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину реальными действиями, а не только заявлениями.

Ставка и новые задачи

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где главной темой стала энергетическая безопасность страны после массированных российских обстрелов. Кроме этого, обсуждали ситуацию на фронте – в районе Доброполья украинские силы успешно отбили попытку противника прорвать оборону. По словам главы государства, украинские воины"сломали очередную российскую попытку" продвинуться вперед.

Отдельно Зеленский провел совещание с правительством, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО по международному направлению. Обсуждали, какие страны могут предоставить Украине дополнительные системы ПВО, ракеты к ним и усилить санкционное давление на Россию. Президент подчеркнул, что договоренности с лидерами уже есть, теперь нужна практическая реализация на уровне правительственных команд и дипломатов. Также он обратил внимание, что пауза без новых мощных санкций против РФ "затянулась" и должна быть преодолена в ближайшее время.

В завершении обращения Зеленский поблагодарил всех, кто с утра ликвидирует последствия обстрелов – энергетикам, ремонтным бригадам, спасателям и коммунальщикам. Президент подчеркнул, что благодаря их работе украинские города и села постепенно возвращаются к нормальной жизни – со светом, водой и верой в победу.

"Нужно быть сильными и бороться вместе ради нашего государства, ради наших людей. Спасибо! Спасибо всем. Слава Украине!" – подчеркнул он.

