Новый премьер Великобритании планирует в первую очередь позвонить Трампу и Зеленскому: речь пойдет о поддержке Украины

Вновь назначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что одними из его первых телефонных разговоров после вступления в должность станут звонки президенту США Дональду Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что Лондон и впредь будет непоколебимо поддерживать Украину в войне против российской агрессии.

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Об этом сообщил Sky News. Зеленский поздравил Бернема с вступлением в новую должность и подчеркнул, что ожидает телефонного разговора с ним.

Поддержка Украины останется неизменной

Перед официальным вступлением в должность Бернем записал обращение для британских СМИ, в котором заявил, что вопросы внешней политики станут одним из главных направлений его работы уже с первых дней пребывания в должности. Свои первые переговоры он планирует провести с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом

По его словам, во время беседы с президентом Украины он подтвердит, что смена правительства не повлияет на позицию Великобритании в отношении поддержки Киева.

"Позже сегодня я чётко дам понять президенту Зеленскому, что ничего не изменилось. Я буду поддерживать его на сто процентов, так же как это делал Кир Стармер", – заявил Бернем.

Великобритания будет рядом

Новый глава британского правительства отметил, что в течение последних лет, занимая должность мэра Большого Манчестера, сотрудничал со многими мэрами украинских городов. По его словам, этот опыт он будет использовать и на новой должности.

Бернем заверил, что у президента Украины не будет никаких сомнений относительно позиции Лондона.

"Я учту этот опыт на новой должности, и у президента Зеленского не будет никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, решительна, она сохранится, и я также лично буду рядом с ним", – подчеркнул он.

Зеленский поздравил нового премьера

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

Глава государства заявил, что Украина готова работать с новым британским правительством "во всех возможных форматах" и высоко ценит политическую, оборонную и основанную на общих ценностях поддержку со стороны Великобритании.

Также Зеленский сообщил, что ожидает телефонного разговора с новым премьер-министром позже в этот день.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля король Великобритании Чарльз III официально утвердил в должности премьер-министра Энди Бернема, который на прошлой неделе был избран лидером Лейбористской партии. Его предшественник, сэр Кир Стармер, покинул пост после более чем двухлетнего пребывания во главе правительства.

Назначение Энди Бернема знаменует начало нового политического этапа в Великобритании. Ожидается, что в ближайшее время новый премьер представит состав правительства и обозначит приоритеты своей политики.

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