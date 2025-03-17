Новый премьер-министр Канады пригласил Зеленского на саммит G7: когда он состоится

Премьер-министр Канады Марк Карни, недавно вступивший в должность, пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в следующем саммите G7. Встреча на высшем уровне глав государств "Большой семерки" состоится в июне этого года в канадской провинции Альберта.

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По словам Карни, он передал Зеленскому приглашение на саммит во время состоявшегося в воскресенье, 16 марта, телефонного разговора. Об этом пишет The Times.

"Президент Зеленский был приглашен на встречу G7 в Альберте в июне", – сказал представитель правительства Канады.

Канада в этом году председательствует в "Группе семи", а значит, будет принимать саммит G7. Он пройдет 15-17 июня в Кананаскисе, расположенном в западной канадской провинции Альберта.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 16 марта поговорил по телефону с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили санкции против России, поддержку нашей страны и гуманитарный аспект гарантий безопасности и развитие двусторонних отношений.

Канада, как сообщил Зеленский, заинтересована в военно-промышленном и оборонном сотрудничестве. Сейчас Украина имеет большой опыт в производстве средств РЭБ, дальнобойных ракет, дронов. И наша страна готова к совместному производству, подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады, заменив на этом посту Джастина Трюдо. Церемония присяги прошла в резиденции генерал-губернатора в Оттаве.

Новый премьер Канады Марк Карни поддерживает Украину на пути членства в ЕС и НАТО. А также выступает за активную помощь Киеву.

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