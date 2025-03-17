Премьер Канады Карни – "новичок" в политике и ас-банкир. Выиграет ли торговую войну с Трампом новый премьер Канады – Марк Карни? Давайте познакомимся с новым лидером Канады.

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Президент Трамп прагне аби Канада стала 51 штатом. Тарифи на канадські товари то шалено зростають, то відміняються. Риторика досягла такого рівня, що цей процес назвали торговельною війною. Прем‘єр Трюдо виніс з приміщення уряду своє прем‘єрське крісло.

Новим прем’єр-міністром Канади став лідер Ліберальної партії Марк Карні. Церемонія відбулася в резиденції генерал-губернатора в Оттаві.

59-річний Карні — новачок в політиці, але банкір із багаторічним досвідом. Він очолював Банк Канади та Банк Англії, а також був спеціальним посланцем ООН із питань кліматичних дій і фінансів. Карні пропагує екологічну економіку. Однак досвіду в політиці він не мав.

Дуже цікаво те, що Марк Карні - постійний учасник приватного Більдерберзького клубу, щорічної конференції еліти світу. Більдерберзький клуб оповитий таємничістю і закритістю. Щороку це не більше 150 чоловік, які обговорюють соціально-економічну і політичну ситуацію та вирішують долю світу. Карні входить до цього кола, а от Президент Трамп ні.

Марк Карні дуже впертий, розумний, цілеспрямований і що цікаво - зовсім не виносить критики. Саме в цьому вони схожі з Дональдом Трампом.

Новий прем‘єр Канади дуже спортивна людина: бігає марафони, щодня знаходить час для бігу, професійний гравець в хокей.

Марк Карні з простої родини. Біографи стверджують, що його батьки ледь зводили кінці з кінцями, хоча батько і був директором школи. А от дружина Карні - Діана Фокс з відомо британського роду. Познайомилися вони ще в університеті, створили сім‘ю і мають чотирьох доньок. Дружина Діана все життя займається питаннями проблем екології, очолює консультативні ради з економічних і екологічних проблем, веде блоги.

Карні - кум канадійки з українським корінням Христі Фріланд, яка в його уряді посіла посаду міністра транспорта і торгівлі.

Новий прем'єр Канади підтримує Україну на шляху до членства в ЄС та НАТО. А також виступає за активну допомогу Києву.