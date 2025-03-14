Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады: какие первые шаги ожидаются

В пятницу, 14 марта, Марк Карни официально принес присягу и стал новым премьер-министром Канады, заменив на этом посту Джастина Трюдо. Церемония прошла в резиденции генерал-губернатора в Оттаве.

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Об этом сообщает CBC News. Вместе с Карни присягнули на верность Канаде 23 члена его кабинета.

Новый премьер-министр принял присягу в присутствии генерал-губернатора Мэри Саймон, личного представителя короля Чарльза, который является главой Канады.

Марк Карни – единственный член правительства, не являющийся депутатом парламента, повышающий вероятность досрочных выборов.

Новый премьер сменил состав Кабинета министров, а также провел сокращение нескольких министерских должностей. В новом правительстве министр финансов Доминик Леблан будет теперь отвечать за международную торговлю. Его место займет Франсуа-Филипп Шампань, ранее бывший министром инноваций. А бывшая глава министерства финансов Христя Фриланд теперь станет министершей транспорта. Многие министры, в том числе иностранные дела и обороны, остались на своих должностях

Марк Карни, которого считают "новичком" в политике, известный экономист и бывший глава Банка Англии имеет большой опыт в финансовой сфере.

Ранее Карни заявлял, что способен возродить партию и вести торговые переговоры с угрожающим Канаде торговой войной администрацией Дональда Трампа. Карни утверждает, что управленческий опыт в финансовых институтах делает его оптимальной кандидатурой для будущих переговоров с Трампом.

Несмотря на то, что проблемы Канады с США пока будут приоритетом для Карни, ожидается, что он продолжит политику Трюдо по отношению к нашей стране.

Новый премьер Канады заверил в своей поддержке Украину на пути членства в Европейском Союзе и НАТО. А также полностью поддерживает все усилия правительства своей страны по помощи Киеву.

"Я чрезвычайно горжусь военной и гуманитарной поддержкой, которую оказывает Канада, особенно тем, что канадцы приняли более 300 тысяч украинцев в нашей стране. Канада является верным союзником Украины. Президент Зеленский и украинский народ вызывают наше восхищение своим невероятным мужеством. Как премьер-министр я гарантирую, что , – подчеркнул Карни в одном из своих сообщений в сети X в начале месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Карни получил самую большую поддержку от членов руководящей Либеральной партии, опередив бывшую главу Минфина Христю Фриланд. Его назначение на должность премьер-министра произошло после того, как Трюдо объявил о своей отставке.

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