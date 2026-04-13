ПВО и дополнительные F-16: Федоров согласовал приоритеты сотрудничества с Бельгией и Испанией накануне 'Рамштайна'

Министр обороны Михаил Федоров провел разговор с коллегой из Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Были согласованы приоритеты сотрудничества с этими странами накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Видео дня

Среди них – усиление ПВО, дроны и артиллерия дальнобойного поражения. Об этом Федоров 13 апреля сообщил в Telegram.

"Синхронизировали ключевые направления сотрудничества – усиление противовоздушной обороны, развитие дронов возможностей и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения", – написал он.

По словам главы Минобороны Украины, Бельгия в этом году выделяет 1 млрд евро оборонной помощи нашей стране. Также Брюссель подтвердил намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.

Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины. Стороны уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Украина готова предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями.

Со своей стороны Киев также предложил возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.

"Поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря win-win сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать продвижение врага на земле и деоккупировать территории, защищать небо и повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике россии", – добавил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Михаил Федоров провел разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом. Они согласовали приоритеты сотрудничества между Киевом и Берлином накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится уже 15 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!