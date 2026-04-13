ПВО и дополнительные F-16: Федоров согласовал приоритеты сотрудничества с Бельгией и Испанией накануне "Рамштайна"
Министр обороны Михаил Федоров провел разговор с коллегой из Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Были согласованы приоритеты сотрудничества с этими странами накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Среди них – усиление ПВО, дроны и артиллерия дальнобойного поражения. Об этом Федоров 13 апреля сообщил в Telegram.
"Синхронизировали ключевые направления сотрудничества – усиление противовоздушной обороны, развитие дронов возможностей и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения", – написал он.
По словам главы Минобороны Украины, Бельгия в этом году выделяет 1 млрд евро оборонной помощи нашей стране. Также Брюссель подтвердил намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.
Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины. Стороны уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE. Украина готова предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями.
Со своей стороны Киев также предложил возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.
"Поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря win-win сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать продвижение врага на земле и деоккупировать территории, защищать небо и повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике россии", – добавил Федоров.
