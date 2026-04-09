Украина до сих пор не получила ни одного из шести F-16, обещанных Норвегией еще в 2023 году – NRK

Украина не получила ни одного из шести истребителей F-16, которые Норвегия пообещала передать еще в 2023 году. Все самолеты остаются в Бельгии, где проходят подготовку и ремонт перед возможной передачей.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на информацию, полученную от нескольких анонимных источников.

Ни один из шести истребителей F-16, передача которых Украине была анонсирована Норвегией как помощь, пока не доставлен на украинскую территорию. Все самолеты находятся в мастерской компании Sabena Engineering в Бельгии, где проходят подготовительные работы и ремонт.

По информации NRK, два самолета ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании. После этого их направили в Бельгию на ремонт, где они находятся уже более года.

Еще четыре истребителя на момент отправки из Норвегии не могли выполнять полеты. В апреле 2025 года их транспортировали в Бельгию частями в ящиках военно-транспортным самолетом. Сейчас все они находятся в той же мастерской Sabena.

Основной причиной задержки называют значительные проблемы с мощностями обслуживания и подготовки самолетов F-16 на предприятии в Бельгии. Подготовка четырех самолетов может занять около года с момента начала работ.

По словам консультанта украинской армии, который говорил на условиях анонимности, каждому из четырех самолетов не хватает примерно сотни деталей, что существенно усложняет процесс их сборки.

Министр обороны Норвегии подтвердил, что самолеты остаются в бельгийской мастерской. Он отметил, что Украина вместе со странами-донорами определяет приоритеты выполнения работ в Sabena, в частности по подготовке новых самолетов и технического обслуживания тех, которые уже используются Украиной.

