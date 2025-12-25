'Никогда не сможем сравниться с жертвами': фон дер Ляйен сделала важное заявление по Украине

Страны Европейского союза будут помогать Украине, которая защищается от агрессии России, столько, сколько нужно. Всего с начала полномасштабного вторжения России Европа предоставила Украине €193 млрд финансовой помощи – и это не считая последнего решения о выделении еще €90 млрд беспроцентного займа.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам,"безопасность Украины – это наша безопасность".

Что сказала глава ЕК

"Мы никогда не сможем сравниться с жертвами, которые приносит украинский народ. Но мы будем поддерживать их борьбу за выживание столько, сколько нужно", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что страны ЕС согласовали выделение €90 млрд финансовой помощи Киеву на следующие два года.

В целом же с начала полномасштабного вторжения РФ денежная поддержка Европы Украине достигла €193 млрд, отметила глава Еврокомиссии.

О чем речь

Предоставляем, что неделю назад Европейский Союз согласовал выделение Украине макрофинансовой помощи, чтобы покрыть большую часть бюджетного дефицита нашей страны в 2026-2027 годах. При этом на саммите Совета ЕС нашли способ обойти принцип единодушия, чтобы избежать оппозиции лидеров Венгрии, Словакии и Чехии.

Беспроцентный кредит начнут выделять со второго квартала 2026 года, но для этого Украина должна придерживаться верховенства права и, в частности, продолжать борьбу с коррупцией.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина будет возвращать этот кредит только после получения репараций от агрессоров. К тому времени российские активы в Европе будут оставаться замороженными, и ЕС оставляет за собой право использовать именно их для погашения кредита целиком.

