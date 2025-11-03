'Никогда не поднимал вопрос': Трамп заявил, что Си Цзиньпин знает о 'последствиях' в случае нападения Китая на Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поднимал вопрос Тайваня во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, китайский лидер прекрасно осознает "последствия" в случае нападения на остров.

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью CBS News. Также Трамп не захотел рассказать о своем плане в случае вероятных военных действий Китая, отметив, что "не может раскрыть секреты".

Журналистка поинтересовалась, отдаст ли Трамп приказ американским военным защищать Тайвань, если Си Цзиньпин начнет военные действия против острова. Американский лидер выразил уверенность, что в его пребывание у власти Китай не решится на такой шаг.

"Вчера этот вопрос даже не обсуждался. Он (Си Цзиньпин. – Ред.) никогда не поднимал его. Люди были немного удивлены этим. Он никогда не нарушал его, потому что он понимает это, и он понимает это очень хорошо", – подчеркнул американский лидер.

Однако рассказать об этом подробнее он отказался.

"Я не могу раскрывать свои секреты. Я не хочу быть одним из тех ребят, которые точно рассказывают, что произойдет, если что-то случится. Но они понимают, что произойдет. И он открыто говорил, и его люди открыто говорили на встречах: "Мы никогда ничего не будем делать, пока Трамп является президентом", потому что они знают о последствиях", – отметил он.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в ночь с 29 на 30 октября (по киевскому времени) стала одним из самых ожидаемых дипломатических моментов осени. Во-первых, это был первый личный разговор двух лидеров с 2019 года. Во-вторых, после возвращения в Белый дом Трамп продемонстрировал, что готов строить с Китаем не только торговую, но и политическую архитектуру нового "прагматического сосуществования".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По его словам, Вашингтон готов работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

