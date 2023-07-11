'Украина должна присоединиться к НАТО как можно скорее, но…': Уоллес назвал главное условие

Украина должна вступить в НАТО "как можно быстрее", ведь она этого заслуживает и уже предприняла некоторые необходимые для вступления шаги. Однако до завершения войны с Россией это невозможно, ведь в противном случае подобное расширение Альянса означало бы "импорт войны в НАТО".

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе саммита НАТО в литовском Вильнюсе, сообщает CNN. При этом глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что государства – члены Альянса будут прилагать усилия для того, чтобы Россия "потерпела неудачу в своем незаконном вторжении в Украину".

В комментарии CNN Уоллес заявил, что Украина должна вступить в НАТО "как можно быстрее", однако лишь после того, как российская агрессия прекратится. Он высказал согласие с позицией президента США Джо Байдена по поводу того, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу до победы в войне с Россией невозможно.

"Я полностью согласен с Соединенными Штатами в том, что у нас не может быть нового члена в разгар конфликта. Это просто импортировало бы войну в Альянс", — сказал Уоллес.

Глава оборонного ведомства Британии подчеркнул, что государства – члены НАТО должны "работать вместе, чтобы убедиться, что Россия потерпит неудачу в своем… незаконном вторжении в Украину", прежде чем одобрить присоединение Украины к Альянсу.

При этом подготовку к расширению НАТО за счет Украины следует начинать уже сейчас, чтобы на момент окончания войны Альянс был готов принять нашу страну в качестве полноправного члена.

"Учитывая, что мы проводим политику открытых дверей, важно заявить, что мы считаем, что Украина действительно входит в НАТО", — подчеркнул Уоллес.

Он также отметил, что Украина уже кое-что сделала для дальнейшего присоединения к Альянсу. В частности, Уоллес считает успешными шаги Украины в направлении усиления своих вооруженных сил и искоренения коррупции.

"Когда этот конфликт закончится, мы должны быть готовы как можно быстрее ввести Украину в НАТО", — сказал Уоллес.

Напомним,11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Его участники, лидеры стран, входящих в Альянс, практически до самого начала встречи продолжали работу над итоговым коммюнике саммита. Оно, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, будет содержать "сильное сообщение для Украины".

Кроме того, по данным источников Reuters, накануне саммита в НАТО утвердили планы защиты от нападения России

В понедельник, 10 июля, за день до встречи лидеров НАТО на саммите в Вильнюсе, союзники по Альянсу достигли соглашения по военным региональным планам, подробно описывающим, как Североатлантический союз будет реагировать на атаку со стороны России. Они сошлись во мнении, что при необходимости НАТО может немедленно начать бой.

Уже непосредственно перед началом официальной части саммита президент США Джо Байден заявил, что страны – члены НАТО согласовали общую позицию по членству Украины.

Его французский коллега Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, что уже вызвало истерику в Кремле.

А Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 600 млн евро: в него среди прочего войдут две пусковые установки ЗРК Patriot.