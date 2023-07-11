"Мы должны стоять за Украину": Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита в Вильнюсе

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит "сильное сообщение". В настоящее время страны-члены Альянса готовят финальное заявление, которое будет содержать серьезные решения по Украине.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе открытия Общественного форума Североатлантического альянса. Чиновник убежден, что Украина стала гораздо ближе к НАТО. Поэтому пришло время "отразить это во всех решениях Альянса".

Столтенберг анонсировал ряд серьезных решений по Украине, которые будут приняты по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В настоящее время продолжаются финальные консультации по совместному коммюнике саммита.

"Мы сейчас финализируем коммюнике, разные элементы будут в нем, потом вы можете прочитать, что там, будьте уверены, там будет сильное сообщение Украины", – отметил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли Украина в ходе саммита получить приглашение в НАТО .

Генсек также добавил, что Украина уже стала гораздо ближе к НАТО, и "пришло время отразить это во всех решениях Альянса".

"Мы должны стоять за Украину столько, сколько длится война. Это сообщение от Альянса, когда началась война. И надо помнить, что война началась с 2014 года, а в 2022 году было вторжение. Мы помогали Украине с 2014 года. Я уверен, что в проблеме членства наши участники подтвердят, что Украина станет членом НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО подготовило многолетнюю поддержку Украины, чтобы усилить ее и приблизить к Североатлантическому союзу.

"У нас будет согласительная встреча завтра, мы обсудим принятие решений. Украина прошла долгий путь с тех пор, как мы приняли это решение в 2008 году, когда приняли ПДЧ, Украина стала ближе к НАТО. Поддержка Украины – это сильная часть, потому что люди чувствуют солидарность к Украине", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что победа российского президента Владимира Путина в Украине стала бы катастрофой не только для украинского народа, но и всего мира.

"Они (россияне. – Ред.) сделают мир более опасным, а мы станем уязвимыми. Поэтому мы сильно поддерживаем Украину", – сказал Столтенберг.

Напомним, 11-12 июля в литовской столице пройдет саммит лидеров НАТО. В преддверии его старта Столтенберг поддержал отмену ПДЧ на пути Украины в НАТО и сказал, когда страна получит приглашение в Альянс.

Между тем, личный визит Зеленского в Вильнюсе ожидают в среду, 12 июля. До этого в Офисе президента Украины исключали возможность личного визита Зеленского на саммит, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества". Да и сам президент 10 июля подчеркнул, что "не хочет ехать для развлечений", ведь Украине нужны гарантии безопасности.