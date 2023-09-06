Никифоров ответил, поедет ли Зеленский в Нью-Йорк на заседание ООН

В конце сентября этого года в Нью-Йорке состоится Генассамблея ООН. Участие в этом важном международном событии примет президент Украины Владимир Зеленский.

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Он посетит Генассамблею лично. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

По словам Никифорова, спикер главы государства подтвердил, что Зеленский лично поедет в конце сентября в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН.

До последнего момента вопрос непосредственного участия главы государства в Генассамблее ООН оставался открытым. Так, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало о том, что поездка Зеленского в Нью-Йорк, предположительно, состоится. Однако еще 4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос об участии президента в заседании ГА ОНН в США, ответил, что "жизнь покажет".

Также Кулеба отмечал, что "украинская сторона всегда очень тщательно готовится к сессии Генассамблеи ООН".

При этом, по сообщениям американских СМИ, неназванное должностное лицо из делегации США во главе с Блинкеном, прибывшей в Украину 6 сентября, назвал одной из целей визита Блинкена именно согласование позиций США и Украины перед этим важным международным событием.

Напомним, утром стало известно, что Блинкен приехал в Киев. В начале своего третьего за время полномасштабной агрессии РФ визита в Украину он показал, что США продолжают поддерживать наше государство в противодействии врагу.

Также, по словам Блинкена, Вашингтон видит прогресс украинских войск в ходе контрнаступления, поэтому он прибыл в Украину, чтобы убедиться, что защитники имеют все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе.