Блинкен прибыл с визитом в Киев

В среду, 6 сентября, с визитом в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Американский чиновник планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщило издание CGTN Español в соцсети Х, ранее известной как Twitter. По информации местных Telegram-каналов, центр Киева перекрыт (чтобы посмотреть видео, доcкролльте до конца новости).

Напомним, что это уже третий визит госсекретаря США в Украину во время полномасштабной войны. Впервые он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года. Тогда они обсудили с представителями украинской власти вопросы поставки необходимого Украине современного вооружения и новой военной помощи со стороны США.

Снова Блинкен побывал в Киеве почти год назад, 8 сентября. Госсекретарь посетил Ирпень в Киевской области, где лично увидел последствия военной агрессии России против Украины – сожженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома и инфраструктуру.

В прошлом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД акцентировал внимание на необходимости укрепления дальнобойного потенциала Украины системами ATACMS. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки украинской формулы мира и решению о расширении экспорта зерна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Блинкен заявил, что Россия, фактически потерявшая легитимность на международной политической арене, отчаянно ищет союзников. Москве нужно оружие, чтобы продолжать войну в Украине, а единственные, кто готов его поставлять оккупантам, – Иран и Северная Корея.

– В конце августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут оружие и боеприпасы на сумму $250 млн.

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