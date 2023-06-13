'Никаких сомнений нет': в Белом доме высказались о контрнаступлении ВСУ

На фоне новостей об освобождении Силами обороны некоторых сел в Донецкой области партнеры Украины выразили убеждение в начале контрнаступления. В частности, в этом не сомневаются в Белом доме.

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В то же время там пока отказываются давать оценку действиям украинской армии. Комментарий от американской администрации дал на брифинге координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Очевидно, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет. Но оценивать их должен президент Владимир Зеленский, а не мы", – заявил он.

Представитель Белого дома добавил: безусловен и тот факт, что исключительно дело ВСУ – говорить или нет о потерях оккупантов или своих, а также в целом о достижениях на поле боя за отдельный день.

По словам Кирби, вместо того, чтобы давать какие-то оценки, США сосредотачиваются на поддержке украинской армии, чтобы она могла добиться успеха на передовой.

В частности, чиновник подтвердил, что в администрации американского лидера Джо Байдена готовят для Украины новую военную помощь.

"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от США", – подчеркнул Кибри.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил убеждение, что украинское контрнаступление "длится уже несколько дней". Он заявил, что усилия ВСУ должны привести к условиям, которые позволят Киеву "выгоднее всего начать переговоры" со страной-агрессором РФ.

В Силах обороны Украины на сегодня подтвердили освобождение ряда населенных пунктов Донетчины. Эксперты Института изучения войны (ISW) ежедневно отмечают продвижение украинских военных на Бахмутском направлении, а также косвенно указывают на успехи ВСУ в сторону временно оккупированной части Запорожья.

В то же время в Минобороны о контрнаступлении говорят сдержанно, отмечая, что военные планы нуждаются в тишине. А сами защитники, даже публикуя кадры из уже освобожденных сел, интригующе подчеркивают, мол, они еще ничего не начинали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины заявили, что ВСУ ведут на фронте "некоторые контрнаступательные действия". Вместе с тем признали, что на освобождение всех захваченных врагом территорий может уйти "много месяцев".

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