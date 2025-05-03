Никаких гарантий для Путина, соглашение с США и окончание войны: главное из интервью Зеленского 3 мая

Президент Владимир Зеленский 3 мая пообщался с журналистами, раскритиковав "трехдневное перемирие", предложенное Россией, прокомментировав экономическое соглашение с США и гарантии безопасности для нашей страны. Он подчеркнул важность мониторинга возможного прекращения огня, поскольку нарушения договоренностей со стороны России "непременно будут".

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Субботнее интервью президента освещали украинские СМИ. В ходе мероприятия глава государства рассказал об актуальных событиях и ответил на журналистские вопросы.

Переговоры с Трампом в Ватикане

По словам Зеленского, разговор с американским президентом Дональдом Трампом 26 апреля, перед похоронами Папы Римского Франциска, был самым коротким, но самым лучшим.

"Я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", – заявил он.

После этого общение Трамп "начал смотреть на все немного по-другому". Будущее покажет, что из этого выйдет. "Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что немаловажно", – добавил Зеленский.

Соглашение о недрах

Президент надеется, что договор о создании Американско-украинского инвестиционного фонда реконструкции и развития (подписанный 1 мая) будет ратифицирован в Верховной Раде.

В документе теперь нет противоречивших Конституции пунктов, условия выгодны и для Киева, и для Вашингтона. И это соглашение нужно не только ради будущего сотрудничества, но и чтобы "сохранить то, что нам нужно" для обороны сейчас.

Среди нардепов, по словам Зеленского, есть настроенные голосовать против.

"Например, я считаю, что США нужно просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие – "не очень важны". После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а затем возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки. Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто – нет. Нельзя играть в двойную игру", – подчеркнул Зеленский.

"Трехдневное перемирие" Путина

То, что РФ предлагает остановить огонь всего на три дня вместо 30 – это "театральная постановка". Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин делает вид, что идет на встречу сигналам США.

"Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", – объяснил Зеленский.

Он назвал предложение Москвы несерьезным. И, по его словам, играть, чтобы создать Путину мягкую атмосферу выхода из изоляции на 9 мая, чтобы партнерам России, которые приедут в тот день на Кремлевскую площадь, было комфортно и безопасно, никто не будет.

"Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7 [мая] – нам все равно. С 7-го – 30 дней", – подчеркнул президент Украины.

Он задал риторический вопрос, в чем истинная суть российского предложения, если оккупанты "убивают нас до 7-го, затем 7-го делают для себя комфортные два или три дня, а затем 11-го числа снова атакуют нас ракетами".

Безопасность в Москве на 9 мая

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая [в столицу РФ]: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и взрывы, и т.д. А потом винить нас. Я считаю как президент – и сказал об этом министру иностранных дел – что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина "порядочно обращается" и с Китаем, и с государствами, которые не поддерживают нас, а балансируют или иногда больше склоняются к Москве.

"Но, тем не менее, это не первый раз, когда к нам обращаются другие страны с тем, что они едут на территорию России и хотели бы, чтобы в этот момент было безопасно. Есть такая дипломатия, такой формат дипломатии. Мы очень взвешенно и серьезно относимся к другим странам и слышим – слышим то, о чем нас спрашивают и о том, о чем нас спрашивают", – сказал он.

"Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России. Это факт. Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь. Тем более, что я уверен, что такой же дипломатией занимаются другие страны с россиянами, когда они приезжают к нам, и, как показывает опыт, у нас бывало много разных лидеров, и во время их визитов были разного формата удары, штурмы, запугивания", – добавил Зеленский.

Гарантии безопасности

Существуют два подхода к гарантиям безопасности для Украины, но у обоих главный ее элемент – это большие и сильные Вооруженные силы Украины, способные защищаться.

"Дальше есть два направления: это контингент в серьезном количестве или это контингент в меньшем количестве, который показывает присутствие; то есть меньшего количества, но с подключением, если есть пятая статья или что-то вроде пятой статьи. Это разные форматы", – пояснил Зеленский.

Он отметил, что без американских гарантий защиты нужен очень большой иностранный контингент, "и это абсолютно сложно для всех" и дорого.

Также президент сообщил, что вопрос патрулирования не обсуждается. "Никто не спрашивает касательно патрулирования – все за патрулирование в любом формате. Все понимают, что патрулирование нужно. То есть патрулирование, которое нужно постоянно в каком-то количественном формате 24/7. Все это приняли пока что. То есть это не зафиксировано, мы еще не подписали этот формат, но это фиксируется", – сказал глава государства.

В основном страны не хотят рисковать направлением своих войск в Украину, чтобы те были вовлечены в военные действия, но и среди них есть исключения. "Есть горячие головы среди наших партнеров, они готовы, мы очень поддерживаем это", – сказал он.

Формат патрулирования будет исходить от вопроса мониторинга: "Каков будет мониторинг, от этого будет зависеть и патрулирование".

Мониторинг ceasefire при достижении договоренностей

Президент считает, что Россия будет продолжать нарушать "режим тишины".

"Если есть решение [о прекращении огня] на месяц (то есть в большом смысле не будет горячей войны в этот месяц), будут нарушения 100% – даже не 90%. Но в общем смысле войны и того объема войны, который сейчас есть, конечно его не будет. И все понимают, что надо очень быстро решить вопрос мониторинга. Номер один – ceasefire", – сказал Зеленский.

Конкретики о том, как именно это будет происходить, нет. "Я думаю, что в любом случае разведка, спутник, технические данные – все это Америка, Европа будет делать. Я уверен абсолютно в этом", – заявил он.

При этом самый сложный вопрос – мониторинг на линии разграничения. "Потому что, какая бы там ни была территория, помните, какая была вроде бы буферная зона после 2014 года, после Минских соглашений? И туда заехать ОБСЕ – никто не мог... Когда они уехали, даже у них там были потери, и там постоянно какие-то нарушения. Я думаю, что это очень сложный вопрос. Не думаю, что очень много есть, в этом смысле слова, активистов из стран-партнеров, которые все будут думать о какой-то соответствующей миссии", – предположил президент.

Но за это время произошли важные технологические изменения, которые можно использовать для контроля. "Использование точно дронов, сбросов, КАБов, самолетов, вертолетов, ракетных ударов – все это точно контролироваться будет, и я уверен, что именно это и уменьшится, прежде всего... А вот с некоторым оружием, как-то стрелковое, артиллерийское или минометное, которое будет спрятано в посадки, леса – с этим уже будет сложнее", – добавил глава государства.

"И второй вопрос – смотреть, что в целом будет с фабулой окончания войны. Эти два вопроса, они точно самые актуальные, потому что они даже сейчас о них говорят", – добавил он.

Выход США из переговорного процесса

Президент Украины убежден, что страны Европы продолжат поддерживать нашу страну даже после ухода Соединенных Штатов из переговорного процесса.

"Видите, как сложно сделать даже первый шаг – прекращение огня. Представьте себе, все понимают, вопросы территорий, санкций, – как это будет сложно. И потому есть такие сигналы, что, наверное, после того как договорятся о ceasefire, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Это такие сигналы. Но все равно Европа, уверен, что будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны. Для нас это важно", – отметил Зеленский.

Помощь Украине

В этом году Украина может получить 30 миллиардов долларов помощи от США.

"Эти деньги будут вкладом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления. А Украина будет потом свою половину (15 миллиардов долларов) отдавать понемногу", – заявил Зеленский.

Восстановление Украины

Президент сообщил, что разные страны имеют разный приоритет участия в предстоящем послевоенном восстановлении Украины. Но это точно не будут те государства, которые помогали России, и это факт.

"Как можно было помогать разрушать, чтобы сейчас на этом зарабатывать? Совершенно нелогично", – обратил внимание он.

В приоритете те партнеры, которые помогали нам во время войны. "Безусловно, финансами. Оружие – это те же финансы. Либо это оружие, либо это энергетика, либо это прямое поступление в бюджет Украины. Также есть многие страны, которые финансировали напрямую регионы нашего государства, помогая всем. Например, Япония не давала оружия, но мы понимаем, какой объем в 15 миллиардов финансировались в устойчивость Украины, прежде всего энергетическую. Иными словами, есть приоритет стран, они будут заниматься восстановлением", – объяснил глава государства.

По словам Зеленского, такой порядок введен потому, что "восстановление не будет производиться бесплатно", и поэтому приоритет будет у стран ЕС.

"Это деньги. Какие? Прежде всего, деньги Европейского Союза. Стран Европы. Это значит, что прежде всего это компании Европейского Союза. Это будет выглядеть просто странно, что Европа финансирует, а люди из других рынков приходят и восстанавливают", – пояснил он.

Также должны принимать участие Соединенные Штаты. "И совершенно справедливо говорят американцы, ну извините, те, кто не помогают, а почему они должны зарабатывать? Здесь нет никакого альтруизма и не было к Украине альтруизма проявлено со стороны тех или иных стран. Это не значит, что кому-то будет что-то запрещено. Может, мы будем не советовать нашим регионам иметь общие проекты со странами, которые никак не помогали Украине", – добавил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, 2 марта президент Владимир Зеленский провел совещание с военными и анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16.

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