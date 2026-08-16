Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам озвучили главное правило

Для установки панелей на балконе или лоджии собственной квартиры отдельного разрешения на строительство обычно не требуется – ведь они приравниваются к размещению бытового оборудования. Однако, если конструкция выходит за пределы балкона, крепится к фасаду или затрагивает общедомовые конструкции – крышу, общий фасад, – специалисты рекомендуют получить письменное согласие ОСМД или управляющего домом.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Дело в том, объясняется, что хотя "это не всегда требование закона", но существенно снижает риск конфликтов с соседями и претензий в будущем.

При этом подчеркивается: для автономной работы системы одних солнечных панелей недостаточно. Ведь без накопителя выработанная электроэнергия будет недоступна во время отключений или в темное время суток. Поэтому специалисты советуют установить гибридный инвертор, который может:

работать с аккумуляторами;

автоматически переключать питание при отключении электроэнергии.

При этом, отмечается, если предполагается работа без сети, лучше использовать гибридный инвертор. Поскольку обычный сетевой (grid-tie) "физически не способен работать с аккумулятором и отключается при отсутствии внешнего напряжения".

"Гибридный инвертор сочетает в себе функции зарядного контроллера для батареи, переключателя источников питания и классического сетевого инвертора. Это сердце всей резервной системы", – говорится в материале.

Можно ли расширить систему в будущем

Вместе с тем, отмечается, установка солнечной электростанции не означает, что ее конфигурация должна оставаться неизменной. Так, если со временем возрастет потребление электроэнергии, появятся новые электроприборы или возникнет потребность в большем резерве во время отключений, ее можно модернизировать. В частности:

увеличить количество солнечных панелей;

увеличить емкость аккумуляторов

"Главное – сразу заложить правильную инфраструктуру. Инвертор чуть большей мощности, чем текущий массив панелей, место для дополнительных кронштейнов на балконе или крыше, и аккумуляторная система, которая поддерживает параллельное подключение дополнительных модулей той же серии без замены уже установленного оборудования", – говорится в материале

В то же время, подчеркивается, о потенциальном расширении системы стоит подумать заранее и обсудить это на этапе установки панелей. Ведь это "позволит существенно сэкономить на переделке системы в будущем".

Как сообщал OBOZ.UA, также при установке солнечных панелей в квартире специалисты советуют обращать внимание не только на площадь имеющейся площадки, но и сторону дома. Ведь от того, в какую сторону света будет "смотреть" прибор, будет зависеть и выработка – т.е., объем произведенной энергии.

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