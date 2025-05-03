Зеленский прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с США и рассказал о своем разговоре с Трампом

Президент Владимир Зеленский расценивает заключенное США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины как "выгодное обеим сторонам" и выразил надежду, что Украина благодаря ей сможет получить необходимое количество систем противовоздушной обороны (ПВО).

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"Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал, что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными, чтобы дата подписания была зафиксирована", - сказал Зеленский во время общения с журналистами, передает Интерфакс.

Фонд и само соглашение о минеральных ресурсах дает Украине возможность защищать будущие инвестиции США "и веру в то, что мы построим правильные экономические инвестиции".

"Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему (Трампу – Ред.) сказал о том количестве – он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия. Санкции, системы ПВО, "минеральное соглашение" и прекращение огня", – сказал президент Украины.

Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует заключенное с США соглашение, а если кто-то из народных депутатов за него не будет голосовать, это будет их проблемой.

"Сегодня утром представитель депутатского корпуса спрашивал меня, что я считаю. Я считаю, что этот вопрос сегодня очень важен. Все, что можно было сделать по соглашению, считаю, сделано чиновниками и юристами обеих стран очень профессионально. Если кто-то из парламентариев не будет голосовать, я считаю, что это будет проблемой исключительно этих людей, которые не желают это поддерживать. Но я надеюсь, что соглашение будет ратифицировано", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

"Там будет наблюдательный совет, 3 на 3. В целом я удивлен. Знаю, что депутаты обсуждали этот вопрос - как нам все это контролировать и я очень удивлен ходом этих дебатов, потому что у нас во многих государственных украинских компаниях, так было сделано еще до меня, - большинство иностранцев. Но ни у кого не возникает вопросов. Здесь 3 на 3 и сразу возник вопрос, как они будут управлять. Я думаю, так же, только нам будет немного легче. 4 на 2 – управление соответствующее, 3 на 3 – нужно договариваться. Но это наблюдательный совет, который выбирает руководителя Фонда", - объяснил Зеленский во время общения с журналистами.

Вие считает, что если представители американского бизнеса будут видеть в Украине реальное большое пространство для инвестирования, то "самый главный шаг сделан".

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение, напомним, было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых из США подписало министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Стороны опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Его еще предстоит ратифицировать Верховной Раде и касается он месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

Торговый представитель Украины Тарас Качка также заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины.

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